De-ale noastre cu etnologul Adina Hulubaș (14 august 2025)

De-ale noastre cu etnologul Adina Hulubaș (14 august 2025)

Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 08:57

Sfanta Marie Mare în folclorul literar românesc.

Etnologul Adina Hulubaș, pe frecvențele Radio România Iași:

Emisiuni miercuri, 13 august 2025, 15:08

Pledoarie pentru colecționarea mărcilor poștale. Medicul Victor Bejan, un împătimit al filateliei: prin strângerea de timbre se dezvoltă „dorința de a descoperi lucruri interesante, de a învăța limbi străine, istorie, geografie, dar și de socializare” Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (10.08.2025)

E un univers în toată puterea cuvântului și care merită să fie descoperit. Primul pas poate fi făcut simplu, achiziționând un plic cu...

Emisiuni miercuri, 13 august 2025, 11:47

Dana Galupa și Gabriel Irimia, psihoterapeuți, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Cum acceptăm încheierea unei relații? Cine ne poate ajuta atunci când suntem blocați în negare? Durerea unui divorț se poate ameliora cu...

Emisiuni miercuri, 13 august 2025, 10:42

Târgul Olarilor. Iași – 55, coord. academician Ion H. Ciubotaru, în prezentarea Ioanei Repciuc, doctor în Filologie – subiect al emisiunii Tradiții de joi, 14 AUGUST 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

În una din edițiile trecute a emisiunii Tradiții, am difuzat de la prezentarea cărții Târgul Olarilor. Iași – 55. Comentarii și corpus...

Emisiuni marți, 12 august 2025, 09:49

Omul care aduce vestea la Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea la Bună Dimineața cu Adina Șuhan. Gabriela Gurău, manager la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion...

Emisiuni marți, 12 august 2025, 08:46

De-ale noastre cu etnologul Adina Hulubaș (12 august 2025) Postul Sfintei Marii, în credința noastră populară. Adina Hulubaș, etnolog, pe...

Emisiuni luni, 11 august 2025, 10:02

Studenții în acțiune? Asociația Culturală Moldavia, Liga Studenților de la Geografie – Geologie și Liga Studențilro ETH din Iași...

Emisiuni duminică, 10 august 2025, 12:37

Probabil,  e perioada cea mai potrivită a anului să ne punem dorințe, cu șanse crescute ca ele să se îndeplinească. Afirmația, în cheie...

Emisiuni duminică, 10 august 2025, 09:10

În ediția de astăzi a emisiunii Viața Rromilor, facem popas în comuna Cozmești din Județul Vaslui. În satul Fâstâci, sat component al...

