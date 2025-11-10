Ascultă Radio România Iași Live
Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, prof. univ. dr. Romeo Cozma

Pe 6 noiembrie 2025, la Sala Radio din București, a avut loc a concertul intitulat „Ecouri”, dedicat compozitorului, pianistului și profesorului ieșean Romeo Cozma, una dintre cele mai importante personalități ale jazzului românesc.

Publicul a avut ocazia să redescopere teme reprezentative din creația lui Romeo Cozma, reinterpretate într-o manieră orchestrală modernă, în aranjamentele semnate de fiul său, Robert Cozma, care i-a moștenit talentul și pasiunea pentru muzică, devenind trombonist, pianist, aranjor si compozitor de jazz.

Romeo Cozma a inițiat și coordonat Secția de Jazz și Muzică Ușoară din cadrul Universității de Arte „George Enescu” – Iași și este, de asemenea, fondatorul Clubului de Muzică „Richard Oschanitzky” din Iași.

În 2004, Romeo Cozma a primit titlul de Doctor în Muzică, în urma susținerii tezei de doctorat cu titlul „Ipostaze ale muzicii de jazz” la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj- Napoca, devenind astfel primul muzician român cu această distincție în domeniul jazz-ului.

Urmăriți interviul realizat de Cristina Spînu cu muzicianul Romeo Cozma la emisiunea „Conexiuni autentice”!

#StareaEducației (INTERVIU) Ines Crețu, inspector de matematică în cadrul ISJ Iași: ”Prin programul Mate Remedial se acționează înainte ca elevii să rămână în urmă și se aplică pedagogia recuperării. 58 de școli din județ s-au înscris în acest proiect, care își propune o manieră de predare diferită.”
#StareaEducației (INTERVIU) Ines Crețu, inspector de matematică în cadrul ISJ Iași: ”Prin programul Mate Remedial se acționează înainte ca elevii să rămână în urmă și se aplică pedagogia recuperării. 58 de școli din județ s-au înscris în acest proiect, care își propune o manieră de predare diferită.”

 Ministerul Educației, împarteneriat cu Banca Mondială, a lansat programul pilot MATE REMEDIAL, dedicat profesorilor și elevilor de gimnaziu....

Omul care aduce vestea: Studenții ieșeni își dezvoltă abilitățile de leadership prin Fundația Leaders
Omul care aduce vestea: Studenții ieșeni își dezvoltă abilitățile de leadership prin Fundația Leaders

Studenții ieșeni își dezvoltă abilitățile de leadership prin Fundația Leaders. Ștefania Simion, Camelia Gheorghiță și Ilinca Șveț, în...

Aurora Șarig, reporter Incubator, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Aurora Șarig, reporter Incubator, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator, în Bună Dimineața cu Adina...

„Femeia modernă” – ediția a V-a, eveniment al Asociației ROR. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
„Femeia modernă” – ediția a V-a, eveniment al Asociației ROR. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Asociația ROR vă invită la un eveniment devenit deja tradiție: „Femeia modernă” – ediția a V-a. Această ediție este despre forța...

Caravana SFR ajunge, din nou, la Râmnicu Sărat! 10 – 12 noiembrie 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Caravana SFR ajunge, din nou, la Râmnicu Sărat! 10 -12 noiembrie 2025 Andrei Giurgia, directorul Festivalului Serile Filmului Românesc, în Bună...

#StareaEducației (REPORTAJ) Întâlnirile Clubului Logos la FILIT: O poveste scrisă în cuvinte și imagini

În ultima zi a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere  -FILIT , care s-a desfășurat la Iași în perioada 22 – 26...

EXPOZIȚIE INEDITĂ DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE LA MIROSLAVA, 14 – 16 noiembrie 2025. Organizatorul Romeo Condriuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.11.2025.

Expoziția de păsări și animale promite să fie o adevărată paradă a frumuseții și a diversității de specii, cu unele dintre cele mai...

EXCLUSIVITATE: Cultura populară românească prin sufletul italianului Nicola Perencin – emisiunea Tradiții – 6 noiembrie, ora 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, reprezentanții Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, în perioada 8...

