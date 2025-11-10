Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, prof. univ. dr. Romeo Cozma

Publicat de cristinaspinu, 10 noiembrie 2025, 18:40



Pe 6 noiembrie 2025, la Sala Radio din București, a avut loc a concertul intitulat „Ecouri”, dedicat compozitorului, pianistului și profesorului ieșean Romeo Cozma, una dintre cele mai importante personalități ale jazzului românesc.

Publicul a avut ocazia să redescopere teme reprezentative din creația lui Romeo Cozma, reinterpretate într-o manieră orchestrală modernă, în aranjamentele semnate de fiul său, Robert Cozma, care i-a moștenit talentul și pasiunea pentru muzică, devenind trombonist, pianist, aranjor si compozitor de jazz.

Romeo Cozma a inițiat și coordonat Secția de Jazz și Muzică Ușoară din cadrul Universității de Arte „George Enescu” – Iași și este, de asemenea, fondatorul Clubului de Muzică „Richard Oschanitzky” din Iași.

În 2004, Romeo Cozma a primit titlul de Doctor în Muzică, în urma susținerii tezei de doctorat cu titlul „Ipostaze ale muzicii de jazz” la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj- Napoca, devenind astfel primul muzician român cu această distincție în domeniul jazz-ului.

Urmăriți interviul realizat de Cristina Spînu cu muzicianul Romeo Cozma la emisiunea „Conexiuni autentice”!