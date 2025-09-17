Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Bărbați și femei: diferențele care pot face viața un rai sau un iad. Psihoterapeuții Dana Galupa și Marian Irimia, în Bună Dimineața, cu Adina Șuhan

Bărbați și femei: diferențele care pot face viața un rai sau un iad. Psihoterapeuții Dana Galupa și Marian Irimia, în Bună Dimineața, cu Adina Șuhan

Bărbați și femei: diferențele care pot face viața un rai sau un iad. Psihoterapeuții Dana Galupa și Marian Irimia, în Bună Dimineața, cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 10:17


Omul care aduce vestea

Bărbații și femeile, diferențele majore care ne pot face viața iad sau rai.

Ceea ce ne diferențiază din punct de vedere biologic, psihologic, social sau cultural influențează direct modul în care ne construim relațiile de cuplu?

Psihoterapeuții Dana Galupa și Marian Irimia, în Bună Dimineața, cu Adina Șuhan:

 

Etichete:
Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025
Emisiuni miercuri, 17 septembrie 2025, 09:34

Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025

Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025 La Belle Vie, recital live alături de...

Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025
Munca – o cale de a răzbate în viață. Întreprinzător Vasilică Scripcaru din Poiana Teiului, Neamț, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 16.09.2025.
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 12:33

Munca – o cale de a răzbate în viață. Întreprinzător Vasilică Scripcaru din Poiana Teiului, Neamț, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 16.09.2025.

Care a fost motivația pentru a pune cap la cap ideile pentru a crea această inițiativă, cum a fost identificată această oportunitate în...

Munca – o cale de a răzbate în viață. Întreprinzător Vasilică Scripcaru din Poiana Teiului, Neamț, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 16.09.2025.
Teatrul independent – provocări și reușite (16.09.2025)
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 10:33

Teatrul independent – provocări și reușite (16.09.2025)

La Iași, teatrul independent este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. Niciun proiect de acest fel nu a reușit să reziste în timp, deși...

Teatrul independent – provocări și reușite (16.09.2025)
Ce se întâmplă la Zbor Academy Iași? Andra Boscodeală și Cristin Murafa, reprezentanți Zbor Hub Iași, pe frecventele Radio România Iași
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 10:26

Ce se întâmplă la Zbor Academy Iași? Andra Boscodeală și Cristin Murafa, reprezentanți Zbor Hub Iași, pe frecventele Radio România Iași

Ce se întâmplă la Zbor Academy Iași? Proiectul care aduce împreună tineri prin educație non-formală, dezvoltare personală și implicare în...

Ce se întâmplă la Zbor Academy Iași? Andra Boscodeală și Cristin Murafa, reprezentanți Zbor Hub Iași, pe frecventele Radio România Iași
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 10:19

Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”. Adelina Târnoveanu, coordonator comunicare și PR, Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială, în matinal cu Adina Șuhan

Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”, în desfășurare în judetul Iasi. Mesajul organizatorilor: „Împreună...

Campania „Împreună pentru educație prin generozitate”. Adelina Târnoveanu, coordonator comunicare și PR, Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 15 septembrie 2025, 13:34

Proiect american de studiere a cetăților getice de la Stâncești, Botoșani. Alexandru Berzovan, cercetător științific la Institutul de Arheologie din Iași: „în epoca getică, spațiul dintre Carpați și Nistru este zona cea mai bogată în descoperiri; avem circa 130 de cetăți datate în această perioadă.” Emisiunea „Weekend cu prieteni” (14.09.2025)

Poate, pentru privirile celor care nu au exercițiu, anumite denivelări de teren, discontinuități în desfășurarea lină a reliefului nu spun...

Proiect american de studiere a cetăților getice de la Stâncești, Botoșani. Alexandru Berzovan, cercetător științific la Institutul de Arheologie din Iași: „în epoca getică, spațiul dintre Carpați și Nistru este zona cea mai bogată în descoperiri; avem circa 130 de cetăți datate în această perioadă.” Emisiunea „Weekend cu prieteni” (14.09.2025)
Emisiuni luni, 15 septembrie 2025, 10:10

”Prietenii Bârnovei” – prietenii codrilor. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) cu Monica Conachi (”Prietenii Bârnovei”), la ”Pulsul Zilei” – 15.09.2025.

Apropierea de natură a oamenilor din trecut. Exploatarea chibzuită a lemnului înainte de 1989. Asociația ”Prietenii Bârnovei”, un martor al...

”Prietenii Bârnovei” – prietenii codrilor. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) cu Monica Conachi (”Prietenii Bârnovei”), la ”Pulsul Zilei” – 15.09.2025.
Emisiuni luni, 15 septembrie 2025, 09:39

Ce le punem la pachet copiilor? Alina Epure, nutriționist, fondator Nutribalance, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Bună dimineața, soare! Ce le punem la pachet copiilor? Puștii noștri stau la școala, în unele cazuri, și 7 ore. Ce mănâncă în toată...

Ce le punem la pachet copiilor? Alina Epure, nutriționist, fondator Nutribalance, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan