Bărbați și femei: diferențele care pot face viața un rai sau un iad. Psihoterapeuții Dana Galupa și Marian Irimia, în Bună Dimineața, cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 10:17
Omul care aduce vestea
Bărbații și femeile, diferențele majore care ne pot face viața iad sau rai.
Ceea ce ne diferențiază din punct de vedere biologic, psihologic, social sau cultural influențează direct modul în care ne construim relațiile de cuplu?
Psihoterapeuții Dana Galupa și Marian Irimia, în Bună Dimineața, cu Adina Șuhan: