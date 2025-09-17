Bărbați și femei: diferențele care pot face viața un rai sau un iad. Psihoterapeuții Dana Galupa și Marian Irimia, în Bună Dimineața, cu Adina Șuhan

Proiect american de studiere a cetăților getice de la Stâncești, Botoșani. Alexandru Berzovan, cercetător științific la Institutul de Arheologie din Iași: „în epoca getică, spațiul dintre Carpați și Nistru este zona cea mai bogată în descoperiri; avem circa 130 de cetăți datate în această perioadă.” Emisiunea „Weekend cu prieteni” (14.09.2025)

Poate, pentru privirile celor care nu au exercițiu, anumite denivelări de teren, discontinuități în desfășurarea lină a reliefului nu spun...