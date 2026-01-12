Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Reporterii Incubator Radio se întorc pe frecvențe și se pregătesc pentru cea mai solicitantă perioadă din an: sesiunea.
Aurora Șarig a prezentat Decalogul Studentului în Sesiune, cu 10 sfaturi esențiale pentru o a trece o sesiune de examene cu bine și cu brio!
