Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025
Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 09:34
Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025
La Belle Vie, recital live alături de Răzvan Halici la pian
Când? Vineri, 19 septembrie, ora 19.00
Ce spun organizatorii?
Seară pariziană, chiar în inima Iașului? Strada Lăpușneanu nu a sunat niciodată așa.
Vocea Ștefaniei Mihăilescu și pianul lui Răzvan Halici aduc farmecul pieselor franțuzești și tempo-ul vibrant al jazzului într-un recital live care te va face să călătorești în timp.
”La Belle Vie” – O seară cu atmosferă pariziană, eleganță sonoră și energie de festival urban.