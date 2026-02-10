A fost găsit cel mai vechi plan al Iașului. Descoperirea aparține istoricului Laurențiu Rădvan. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (8.02.2026)

Publicat de hdaraban, 10 februarie 2026, 23:01

Are o vechime de mai bine de 300 de ani, face referire și la felul în care era așezat Iașul, capitală a Moldovei în acele vremuri, iar descoperirea este parte a unei povești cu arhive vechi accesate în biblioteci din afara țării.

Rezultatele cercetării țin de preocupările ce vin din partea unuia din profesorii Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, domnul Laurențiu Rădvan; domnia sa, aplecat asupra ceea ce înseamnă istorie medievală, specializat în problemele structurilor urbane din spațiul românesc și european.

În interviul acordat lui Horia Daraban la „Weekend cu prieteni”, istoricul a vorbit despre planul de întărire a unei părți a orașului, un document realizat în 1686, în perioada prezenței unor trupe poloneze în capitala moldavă, vizitată și de regele Jan Sobieski.

Aflat în arhivele Bibliotecii de Stat din Berlin, documentul scoate în evidență existența în acele vremuri a unor clădiri, care astăzi nu mai sunt, dar și cum se intenționa apărarea orașului, prin ridicarea unor fortificații.

Planul orașului Iași din biblioteca germană se alătură unor alte documente de acest gen descoperite în alte arhive străine, în special cele rusești, realizate între 1739 și 1833.

Dincolo de elementele de noutate, profesorul Laurențiu Rădvan a oferit și câteva repere pentru perioada secolelor XVII-XIX, marcată de prezențe militare străine dese ce au avut efecte dezastruoase pentru populația țărilor românești. Ocupațiile mai mult sau mai puțin vremelnice s-au consumat tocmai pe fondul confruntării celor trei mari imperii: Otoman, Habsburgic și cel Țarist.

Autor: Horia Daraban

Sursa foto: Laurențiu Rădvan