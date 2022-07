(AUDIO) Proiectul Pădurea Bârnova Dobrovăț – Parc Natural, în atenția verzilor europeni

Pădurea Bârnova Dobrovăț reprezintă un potențial valoros pentru municipiul Iași, dar și pentru comunitățile din zonă.

Rolul său, cel de filtru de aer pentru orașul nostru atât de poluat, dar și rolul social pe care îl are, oferind un spațiu de recreere pentru ieșeni sunt atuuri foarte importante.

De aceea, Pădurea Bârnova Dobrovăț trebuie ocrotită, iar statutul de Parc Natural o poate proteja.

Evenimentele care se anunță la sfârșitul acestei săptămâni au acest scop.

Un interviu realizat de Ioana Soreanu:

Ioana Soreanu: Pe 9 iulie, sâmbătă, va avea loc un eveniment important la Hotel Ramada, o conferință și mai multe workshop-uri, la care vor participa invitați de seamă: Tomase Waitz, parlamentar european, copreședinte al Alternativei Verzilor, Kalliopi Stara, cercetător la Universitatea din Ioannina, Grecia, reprezentanți ai Agent Green. Problema necesității ca pădurea Bârnova-Dobrovăț să devină parc natural este pusă astfel într-un context mai larg. Schimbările climatice sunt o problemă gravă, oarecum pusă pe pauză în dezbateri din cauza pandemiei, dar care revine acum, mai ales în contextul războiului din Ucraina, când din cauza problemelor de aprovizionare cu gaze din Rusia, în Europa se vorbește din nou despre exploatarea de cărbune și despre reactivarea centralelor nucleare. De altfel, se va discuta inclusiv despre viitorul energetic al României.

Mihai Diac, fondator al Grupului de Inițiativă “Codrii Iașilor”, este invitat la Radio Iași.

Ioana Soreanu: Protejarea pădurilor, inclusiv a Pădurii Bârnova-Dobrovăț, devine, în contextul pe care l-am creionat, o urgență?

Mihai Diac: Da, bineînțeles că devine o urgență. Subiectul energetic cred că este nu numai actual, dar relevant chiar și pentru această pădure, pentru că un lucru care l-am spus mereu este că comunitățile locale din zonă trebuie să beneficieze de tot ceea ce ei, în mod tradițional, luau de la această pădure. În același timp, însă, deja din iunie simțim că temperaturile nu mai sunt ce erau. Și pădurea asta are, are roluri mult mai importante pentru ieșeni, pentru comunitatea mare urbană de la nord de pădure, decât producția de lemn sau nevoi energetice. Și aici, părerea noastră este că este necesar, nu doar să aruncăm rezolvare de probleme energetice pe tăiatul pădurilor, ci este nevoie de o strategie integrată mai mai bine gândită din partea statului. Lemnul trebuie ars efficient, în cantitate cât mai mică, trebuie mers spre energii verzi. Și pădurea de lângă marea aglomerare urbană cum este Iașul trebuie să-și îndeplinească rolurile ei principale, nu 1 % protecție, 99 % producție. Am văzut chiar, găseam astă iarnă, lemnul de aici merge la Reci, la combinatul din Suceava, la export. Este un mare, mare păcat ca așa o pădure, zona ei bătrână, arborii monumentali să fie făcute peleți sau mai știu eu ce și date la export.