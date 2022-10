(AUDIO) Lorette Enache – Iași: Sperăm ca pe viitor să existe marca DAM

Multe evenimente culturale în perioada aceasta la Iași, așa cum îi stă bine Iașului, evenimente de ținută: Gaudeamus (Târgul de Carte), Noaptea Albă a Galeriilor și luni, pe 3 octombrie, începe DAM-ul, Dans, Artă, Multidisciplinaritate.

Vorbim, de fapt, despre Festivalul de Dans, Săptămâna de Dans Contemporan de la Iași, a doua ediție, sub coordonarea doamnei coregraf, conferențiar la Universitatea Națională de Arte, Lorette Enache, la Coregrafie, o secție despre care noi am mai vorbit la Radio Iași, o secție care s-a maturizat foarte repede, în 7 ani, și am văzut producții spectaculoase ale studenților și absolvenților de la Coregrafie de la UNAGE. Și avem acum acest festival, cum spuneam, a doua ediție, doamna Lorette Enache.

Lorette Enache: Bine v-am regăsit. Mulțumesc Radio Iași că sunteți cu toții alături de noi, alături de DAM, alături de tânăra generație de coregrafi din Iași și permiteți-mi să menționez faptul că eu, nefiind din Iași, am avut ocazia să întâlnesc oameni minunați, oameni foarte frumoși, cu sufletul deschis și ne-ați îmbrățișat din prima clipă. Gest și fapte pentru care noi nu avem decât să vă mulțumim și să facem o plecăciune sinceră și curată.

Ioana Soreanu: Mulțumim pentru cuvintele frumoase!

Lorette Enache: În ceea ce privește programul DAM 2.0, este un proiect al Universității Naționale de Arte ”George Enescu” din Iași, este un proiect FDI, avem un director de proiect, Dan Acostoaie. Eu sunt doar coordonatorul acestui fragil, discret și important segment DAM. Noi sperăm ca pe viitor să existe marca DAM și să fie o marcă a acestei universități și această marcă să atragă, să capteze, să coopteze, să imprime, să dezvolte, să viruseze, să molipsească sufletele fiecărui om care intră în sala de spectacol, spațiu convențional sau neconvențional, depinde de dorința coregrafului și de putința parteneriatelor pe care suntem, sau nu suntem, în stare să le legăm. DAM 2.0 va demara luni, 3 octombrie, la orele 20,30 la Palatul Braunstein. Atunci va fi deschiderea, deschidere, cu ocazia căreia noi am inițiat o seară de performance, unde își dau concursul artiștii din mai multe zone ale artei contemporane, plecând de la Andrei Cozlac, pe care cu toții îl știm și căruia îi mulțumesc, un artist vizual. El este și cadru didactic în cadrul universității noastre. Apoi avem alături doi muzicieni, cadru didactic și doctorand Constantin Stavrat și Iulian Fodor, alături de care am legat o a doua, să-i spunem nebunie performativă, și avem tinerii coregrafi absolvenți.

Ioana Soreanu: Vorbim de instrumente de percuție.

Lorette Enache: Instrumente de percuție, da. Constantin Stavrat și Iulian Fodor sunt doi muzicieni percuționiști. Apoi, alături de dumnealor, sunt tinerii coregrafi. O parte dintre ei au terminat facultatea și nivelul II Master, alături de care va fi, ca în fiecare seară de altfel, Andrei Emilian, care răspunde de tot conceptul light al fiecărui spectacol.

Ioana Soreanu: Și despre ce este acest performance?

Lorette Enache: Dorim ca prin evoluția performativă a percuționiștilor și a coregrafilor, susținuți de către universul video proiectat al lui Andrei Cozlac, să deschidem puțin ușa nonconformismului și să pătrundem într-un spațiu neconvențional, cum este cel al Palatului Braunstein, mă refer la cel de la Cupolă și să ne considerăm puțin într-o farfurie zburătoare. Peste Iași, că de aceea am și dorit această nebunie frumoasă, să lăsăm corpurile să vorbească, să avem intervenții vocale organizate, care de fapt, intervenții vocale sunt reacțiile și introspecțiile corpului, minții și sufletului nostru.

Ioana Soreanu: Asta va fi deschiderea de luni seara. Urmează apoi o săptămână întreagă de alte spectacole. Dacă puteți să enumerați câteva.

Lorette Enache: Da, îmi face plăcere să enumăr, pentru că este să numesc așa, corola de realizări a acestui an. Începând din 4 octombrie până în 9 octombrie inclusiv, în fiecare dimineață, vom avea un atelier de artă coregrafică, compoziție tehnică, contact-improvisation, alături de coregraful Daniel Dragomir, un coregraf tânăr, foarte important în sfera dansului modern și contemporan din România.

Ioana Soreanu: Aceste ateliere sunt doar pentru dansatori și coregrafi sau sunt deschise și publicului?

Lorette Enache: Sunt deschise publicului în măsura în care sunt locuri. Spațiul de desfășurare este spațiul Facultății de Teatru, sala de studiu a Coregrafiei, sala 49. Sunt invitați actori, regizori, teatrologi, muzicieni, dansatori, balerini, profesori.

Ioana Soreanu: Și putem intra acolo în atmosfera aceasta, să vedem așa… cum se desfășoară munca coregrafilor și a dansatorilor?

Lorette Eneache: Da, și cum se dezinhibează fiecare dintre ei, pentru că fiecare dintre noi intrăm într-un spațiu cu o anumită, să spunem, percepție, mentalitate, chiar și hainele de pe noi ne imprimă o anumită ținută și stare. Ei, în aceste workshop-uri, ateliere, nu mai există aceste ținute, să le numesc în plan metaforic, evident. Mai apoi, în data de 9 octombrie, coregraful Daniel Dragomir a propus ca final de atelier o demonstrație a tuturor zilelor de atelier, de muncă.

Ioana Soreanu: Și spectacolele pe care le putem vedea?

Lorrette Enache: Marți, 4 octombrie, de la orele 18:00, prin parteneriatul pe care UNAGE-ul îl are de ani buni cu Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași, vom urmări la Sala Uzină, spectacolul ”Anna Karenina” al Mariei Cotorobai. Apoi, de la orele 21:30, vom avea un alt spectacol, într-un spațiu neconvențional, la Acaju, „Psyche”, al Georgianei Dimitrescu. De la finalul primului spectacol până la începerea celui de-al doilea, vom avea secțiunea dezbateri, coordonată de conferențiar universitar doctor, criticul de teatru Călin Ciobotari, care este și directorul Școlii Doctorale de Teatru din Iași, alături de care va fi Daniel Dragomir, va fi Nicoleta Popa, profesor la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, va fi doamna Raluca Ianegic, un nume cu rezonanță din lumea artei coregrafice și a dansului din România, voi fi și eu, va fi și profesoara de la UNATC, Mihaela Zamfirescu. Ziua de miercuri, 5 octombrie, vom avea un spectacol invitat de la UNATC al masterandei Teodora Tudose, ”Iubește-mă 5 minute”, un specacol de dizertație, care a și obținut în Gala Absolvenților de la UNATC premiul pentru cel mai bun spectacol, coordonat de Mihaela Zamfirescu, apoi va urma seara de dezbateri. Vor putea cei din public să aibă intervenții, să fie o interacțiune constructivă, nu formală, ci directă, cinstită, necesară. Apoi, în ziua de joi, 6 vom avea la Casa Pogor în pod, prin sprijinul și parteneriatul foarte frumos și respect total pentru acești oameni minunați de la Muzeul Literaturii Române, vom avea un spectacol de licență a lui Răzvan Vieriu, „Logos Pathos Ethos”. Apoi, vom fugi la Sala Uzină a Teatrului Național și vom urmări spectacolul ”Micul Prinț” de la orele 20:00, un spectacol de Dizertație al lui Alice Veliche și a lui Radu Alexandru. O distribuție foarte frumoasă, o distribuție în care abundă un număr semnificativ de actori, actori tineri. Este un spectacol foarte important pentru noi, spațiul artei coregrafice și a dansului contemporan, împletit foarte frumos cu teatrul, mesaj, cuvânt, sonoritate. Implicarea și în acest proiect al lui Andrei Cozlac.

Ioana Soreanu: De altfel, în distribuție sunt și actori, și dansatori.

Lorette Enache: Da, sigur că da. Apoi seara de dezbateri. În următoarea zi, pe 7 octombrie, doamna Raluca Ianegic va lansa cartea ”Trasee coregrafice” la Muzeul Unirii, pe Lăpușneanu. Apoi vom merge la un alt spectacol de licență al lui Ștefan Popa. O distribuție restrânsă, dar un spectacol puternic. În următoarea zi pe 8, la orele 19:00, participăm la spectacolul ”Hamlet”, un spectacol de Disertație al masterandului Gabriel Skalski, la fel, un spectacol, o producție densă, importantă pentru el, importantă pentru noi, ca școală. În spatele acestor reprezentații a existat și un om care s-a dedicat, la sectorul costume, Jeni Stănilă, la lumini este Andrei Emilian, la sunet vom apela la Mihai Cornea, vom avea, sper eu, o deschidere din ce în ce mai mare a acestui DAM, vom împacheta producțiile noastre pe care ne dorim să le prezentăm și în alte medii și în alte spații. Duminică, ne vom bucura de o seară de impro la Acaju și, de ce nu, o petrecere de final.

Ioana Soreanu: Ne-ați deschis apetitul pentru dansul contemporan. Mă gândeam, când i-ați prezentat pe cei care se ocupă de partea tehnică, de lumini, de muzică, am văzut o parte dintre spectacolele despre care vorbiți și luminile sunt foarte importante, pentru că sunt imagini, imagini create, imagini simbol, imagini în mișcare.

Lorette Enache: Cinetism continuu.

Ioana Soreanu: Radio Iași este partener media și va susține și va ține publicul la curent cu fiecare eveniment în parte, pentru că fără dansul contemporan nu ne mai putem imagina peisajul artei contemporane.

