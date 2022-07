(AUDIO/FOTO/VIDEO) „Micul Prinț” de la Stejar, „un spectacol care îmbină inspirat teatralitatea și dansul”

Teatrul din Stejar din Iași a intrat în vacanță. Vacanță pentru public, pentru că în spatele cortinei, se pregătesc noi producții pentru luna octombrie. Ultima reprezentație a avut loc duminică, iar Ioana Soreanu a fost în sală.

Stagiunea la Teatrul din Stejar s-a încheiat duminică seara cu spectacolul “Micul Prinț”. Un spectacol de teatru-dans care descifrează metafora lui Saint Exupery despre cunoaștere, despre iubire.

Absolvenții Secției Coregrafie din cadrul Universității Naționale de Artă “George Enescu” din Iași, Alice Veliche și Radu Alexandru, sunt autorii unui spectacol viu și emoționant:

Alice Veliche : E cumva povestea mea preferată pe care am citit-o și recitit-o de foarte multe ori și de fiecare dată, am înțeles-o diferit. Și cred că ăsta a fost punctul de la care am plecat, momentul în care am construit spectacolul, să încercăm să deslușim cumva metaforele și toate simbolurile pe care autorul le-a inserat în text.

Prof. univ. dr. Călin Ciobotari s-a implicat în acest spectacol, îndrumându-i pe Alice Veliche și pe Alexandru Radu. Criticul Călin Ciobotari dă verdictul: un spectacol inteligent:

Expresivitatea mișcării, talentul actorilor și dansatorilor sunt puse în valoare de video design, semnat Andrei Cozlac și de costumele create de Jeni Stănilă. Profesor coordonator: Lorette Enache.

Vom putea revedea “Micul Prinț” începând din octombrie, în stagiunea următoare. Vom putea revedea, de altfel, toate producțiile din stagiunea aceasta, dar ne așteaptă și surprize, a spus directorul Teatrului din Stejar, Theodor Ivan. O veste foarte bună este aceea că va avea loc o nouă colaborare cu între Teatrul din Stejar și Teatrul FIX:

Theodor Ivan: Din fericire sau din păcate, nu știu cum să zic, noi nu prea luăm vacanță, dar într-adevăr, vom lua o pauză de la spectacole pe sezonul cald. Cu spectacole ne vom reîntoarce din octombrie. Până atunci însă, intrăm în repetiție pentru o producție nouă.

Ioana Soreanu: Ce ne așteaptă în stagiunea următoare?

Theodor Ivan: Pot să spun și o spun din nou cu bucurie. Vom deschide stagiunea cu o nouă producție în parteneriat cu Teatrul Fix.

Ioana Soreanu: Care sunt spectacolele pe care o să le reluați?

Theodor Ivan: Noi am avut o stagiune extrem de productivă, nici nu îmi dau seama cum am reușit, dar mă bucur foarte tare că am reușit și am scos în stagiunea care tocmai se încheie, 5 sau 6 premiere și bineînțeles că le vom scoate cât mai mult în fața publicului: “Sunline”, în regia lui Constantin Radu Tudosie, spectacolul “Zelda was not from around here” în regia lui Ovidiu Ivan, spectacolul cu care vom și pleca pe la festivaluri în vara asta. Spectacole precum “Look left. Look Right”, în regia lui Vlad Wolf. Se va juca din nou “Ivan”, în regia Antonelei Cornici. Toate spectacolele… ”Micul Print” da, bineînțeles, și zona asta de spectacole coregrafice. Și, ca un element oarecum surpriză, pentru că ne-a lipsit foarte tare în ultima perioadă, vom avea din nou spectacolele de teatru de improvizație.