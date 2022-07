(AUDIO/FOTO) Andrei Cozlac: “…niște tineri care au avut curajul să se joace, să experimenteze și să se dăruiască acestei meserii”

Finalul de an universitar aduce o nouă generație de artiști ai Universității “George Enescu” din Iași.

Ne-am obișnuit cu proiectele pline de imaginație și îndrăzneală, iar anul acesta, expoziția absolvenților de anul acesta de la Secția Foto Video reprezintă o nouă confirmare. Ioana Soreanu:

O nouă generație de absolvenți ai Universității de Arte „George Enescu” din Iași finalizează o etapă. De data aceasta, este vorba despre absolvenții Secției Foto-Video din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design. Expoziția absolvenților se află la Galeria Victoria până pe 20 iulie.

Deschiderea a fost un prilej de a-i reîntâlni pe profesorii de la această secție și de a-i cunoaște pe tinerii artiști. Proiectele demonstrează talent, imaginație, preocupare față de problemele societății actuale și frapează prin maturitate.

Alegerea făcută atunci când au aplicat la această universitate este validată de rezultate. Au acumulat multe cunoștințe și experiențe, au învățat multe lucruri. Mai important decât atât, au cunoscut profesori foarte buni care le-au devenit mentori. Da, UNAGE a depășit toate așteptările.

Radu Neacșu, absolvent al UNAGE, artist vizual:

La început, sincer, nu aveam o cale bine definită. Doar știam că este o universitate de arte, nu facem numai fotografie sau video, ci și materii aferente cum ar fi bazele desenului, studiul culorii, care să ne introducă oarecum în lumea asta artistică și ulterior, ne-am dat seama, încet, încet, că e mult decât o simplă fotografie. Tot timpul e așa. Mai departe, vreau să continui cu studiile de master. Poate, cine știe, și doctorat și, poate, ar suna interesant să continui mai departe în domeniul profesoral, tot în cadrul Facultății Foto-Video, n-aș vrea în altă parte pentru că am prins drag de toți profesorii, sunt minunați și le datorez toate cunoștințele pe care le știu acum.

Împlinirea profesională este ceea ce acești tineri artiști caută și au aflat modul de a atinge acest scop la UNAGE. Sunt pe un drum bun, plini de entuziasm. Ilinca Popescu absolvent UNAGE, artist vizual:

Depinde foarte mult de experiența personală și de modul în care fiecare individ se raportează la facultatea asta, în sensul în care depinde de așteptări, de efortul pe care-l depune. Din punctul meu de vedere, da, să mă împlinească pe mine, mai întâi, ca individ și după aceea, pe parte profesională. Și am sondat foarte mult din toate zonele în care am putut astfel încât, să-mi îndeplinesc o imagine artistică mai mult decât o imagine, mă rog… de vânzare. Mai departe, lucrez, lucrez în domeniu și aș vrea să sondez cumva în zona asta și să împlinesc mai multe proiecte în ceea ce privește practica mea artistică.

Veste bună este că acești tineri vor să rămână în Iași. Au primit chiar mai mult decât se așteptau de la această universitate și vor să dea ceva în schimb comunității din care simt că fac parte. Cătălin Daniel Marinescu, artist vizual:

Am venit, într-un fel sau altul, cu gândul că o să fac o facultate, ca o altă facultate pe care am făcut-o. Aici, am întâlnit oameni călduroși, care au fost foarte dispuși să mă învețe și să mă provoace să vreau ceva mai mult de la mine. Urmează să continui pe master. Aș vrea să continui să mă dezvolt ca artist vizual, să văd cum mă pot promova și cum pot dezvolta această latură artistică de care consider că Iașul are foarte multă nevoie, de tineri care doresc să… într-un fel sau altul, să vorbească publicului în această manieră. Intenționez să rămân în Iași, sunt născut… poate sunt mai melancolic de felul meu, dar este orașul meu natal și aș vrea să am partea mea pe care să o promovez aici.