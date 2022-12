(Audio) Cristi Preda: Cred că orice balerin profesionist și-ar dori să lucreze în compania lui Angelin Preljocaj

Marți, va avea loc, la Institutul Cultural Francez din Iași, deschiderea Masterclass-ului susținut de dansatorul și coregraful francez Guillaume Siard. Interviul cu balerinul Cristi Preda lămurește aspecte legate de arta coregrafică, în general, dar și de o tehnică de balet consacrată în Europa.

În apropierea desfășurării, săptămâna aceasta, la Iași, a unui eveniment important pentru arta dansului, este vorba despre un Masterclass susținut de directorul școlii din cadrul Companiei Naționale de Artă Coregrafică “Ballet Preljocaj” din Franța, Guillaume Siard, vă invit la o discuție despre arta coregrafică, despre locul dansului în realitatea artistică de astăzi. Invitatul meu, Cristi Preda este balerin la Opera Națională din Iași. Aveți o carieră impresionantă, la vârsta dumneavoastră, aveți multă experiență. Ați colaborat cu companii, cu nume mari ale baletului. Dați-ne câteva exemple.

Cristi Preda: Da, sunt bucuros că am reușit să-mi îndeplinesc anumite vise pe care le-am avut. Da, am colaborat cu Teatrul Național din Split, din Croația, cu Teatrul Național din Sarajevo și cu faimoasele trupe de balet “Mariinsky” și “Balșoi” într-un turneu în Spania acum ceva ani, 4-5 ani mai exact, unde am dansat în baletul lui Iuri Posokov, “Classical Symphony”. Este un balet clasic, neoclassic, și am fost alături pe scenă de cei mai mari, poate, dansatori ai Rusiei, Ivan Vasiliev și Kristina Cretova sau Semion Ciudin. A fost o experiență foarte frumoasă.

Reporter: Care sunt tendințele în arta coregrafică, astăzi? Spuneam despre realitatea artistică a momentului. Unde se află dansul?

Cristi Preda: Partea tehnică în dans s-a dezvoltat foarte puternic în ultimii ani. Nu știu dacă este un lucru foarte bun. Eu sunt dansator tehnic și îmi place foarte mult tehnica, dar cumva cred că se îndreaptă foarte mult spre sport, gimnastică, ceva foarte…

Reporter: …acrobatic.

Cristi Preda: …acrobatic, exact și se uită un pic de partea artistică și de poveștile de balet care trebuie spuse prin dans. În România, cred că suntem un pic în urmă cu standardele care se cer acum în Europa. Adică, într-adevăr, companiile din România au nevoie de mult mai mulți dasatori, de proiecte mult mai mari și de spectacole noi făcute de coregrafii contemporani actuali. Lipsește lucrul ăsta, cred.

Reporter: Asta vroiam să vă și întreb, apropo de tendințele din România în ceea ce privește arta coregrafică. Se apropie de ce se întâmplă la nivel internațional?

Cristi Preda: Cred că am fost la un moment dat. Dacă mergem în istorie, acum 30 de ani, da, baletul din București și din Iași și “Oleg Danovski” din Constanța făceau producții foarte, foarte mari și eram foarte cunoscuți în lume, ne luăm la trântă cu rușii, dacă aș putea spune acest lucru. Undeva pe drum s-a pierdut acest lucru și acum încercăm să recuperăm, deși este foarte greu, pentru că baletul sau dansul este într-un continuu progres și undeva în anul 2014 – 2015, la București, atunci când Alina Cojocaru a fost cu Johann Coburg, au condus trupa de balet de unde am făcut și eu parte, am simțit că baletul se îndreaptă în România spre performanța maximă și lucrurile sunt mult mai profesioniste decât erau sau sunt.

Reporter: Vine la Iași domnul Guillaume Siard. Vine să inițieze dansatorii și coregrafii profesioniști, dar și actori în tehnica “Preljocaj”. Explicați-ne ce înseamnă de fapt această tehnică “Preljocaj”.

Cristi Preda: Păi, în primul rând, Preljocaj este un coregraf internațional foarte cunoscut în lume. Tehnica lui are la bază dansul clasic și dansul modern. Preljocaj este unic prin tehnica lui. În opinia mea, este un nebun în sensul bun al cuvântului…

Reporter: Așa l-a descries și doamna Lorette Enache, “un nebun frumos”.

Cristi Preda: “Un nebun frumos”, exact. Îmi place foarte mult libertatea lui de exprimare prin dans, din care reiese evident libertatea lui de gândire. Îmi plac foarte mult… recent, am văzut “Lacul Lebedelor” mutat în 2020 și am văzut niște trasee coregrafice… un desen foarte frumos. Lucrează foarte bine și cu luminile și iată, nu este doar un coregraf, este și un regizor. Cred că orice balerin profesionist și-ar dori să lucreze în compania lui.