Radio Iași, recepționat în Finlanda

Radioamatorismul, ca mișcare de amatori de radiotelegrafie, a apărut pentru prima dată în S.U.A. (1919). În 1925, a fost înființată „Uniunea Internațională a Radioamatorilor”. În România, primul radioclub a fost inițiat în 1926, iar în 1936 ia ființă „Asociația Amatorilor Români de Unde Scurte”; în prezent, radioamatorii din țara noastră sunt reprezentați, la IARU, de „Federația Română de Radioamatorism”. Radioamatorii au posibilitatea să facă parte din diferite asociații naționale sau internaționale, se pot organiza liber (conform legii civile)…

În trecut, înfățișam un exemplu care s-a referit la Radio Iași /„Adevărul”, Ediţia: 5277 Vineri, 29 Iunie 2007/…

Deunăzi, s-a întregit lista rapoartelor de recepție:

secvență din „Pulsul Zilei” cu Florin Daminescu

Desigur, în timp (cel puțin pentru perioada 2006-2012), s-au adunat noi și noi dovezi privind recepționarea, de către radioamatori, a frecvențelor Radio Iași. Nu vreau să am, totdeauna, ultimul cuvânt… De fapt, am exprimat recunoștința – sub forma mărturisirii… La început, mi-a fost teamă că voi analiza prea mult oamenii și lumea (necunoscută mie) a radioamatorismului. Că voi diseca o chestiune veche, voi câștiga doar detalii, date exacte, că voi pierde esența. Acum știu că poți analiza un domeniu păstrând aprecierea pentru farmecul lui; că îi poți identifica mai multe culori de bază, fără să privești compoziția în ansamblul ei. După ce am privit, mai de aproape, radioamatorismul, mă gândesc cu și mai multă admirație la acesta…

Nicolae Tomescu (Redactor Șef)