Vrancea: Trafic blocat pe DN 23 Răstoaca din cauza unui arbore care a căzut peste un autoturism
Publicat de Gabriela Rotaru,
8 octombrie 2025, 10:20
Astăzi, 8 octombrie a.c., în jurul orei 9.20, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, pe DN 23, în zona Răstoaca (Popas Dumbrăvița), un arbore a căzut peste un autoturism.
Evenimentul nu s-a soldat cu victime, însă circulația rutieră este în prezent blocată pe ambele sensuri.
Echipajele intervin pentru degajarea drumului.
Vă rugăm respectați indicațiile polițiștilor aflați în teren. (ISU VN/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)