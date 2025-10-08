Ascultă Radio România Iași Live
Vrancea: Trafic blocat pe DN 23 Răstoaca din cauza unui arbore care a căzut peste un autoturism

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 10:20

Astăzi, 8 octombrie a.c., în jurul orei 9.20, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, pe DN 23, în zona Răstoaca (Popas Dumbrăvița), un arbore a căzut peste un autoturism.
Evenimentul nu s-a soldat cu victime, însă circulația rutieră este în prezent blocată pe ambele sensuri.
Echipajele intervin pentru degajarea drumului.
Vă rugăm respectați indicațiile polițiștilor aflați în teren. (ISU VN/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)
