Vrancea: Trafic blocat pe DN 23 Răstoaca din cauza unui arbore care a căzut peste un autoturism

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 10:20

Astăzi, 8 octombrie a.c., în jurul orei 9.20, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, pe DN 23, în zona Răstoaca (Popas Dumbrăvița), un arbore a căzut peste un autoturism.

Evenimentul nu s-a soldat cu victime, însă circulația rutieră este în prezent blocată pe ambele sensuri.

Echipajele intervin pentru degajarea drumului.

Vă rugăm respectați indicațiile polițiștilor aflați în teren. (ISU VN/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)