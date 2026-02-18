Vrancea: Peste 1.700 de consumatori din patru localităţi, fără energie electrică din cauza vremii

Publicat de Andreea Drilea, 18 februarie 2026, 10:08

Peste 1.700 de consumatori din patru localităţi ale judeţului Vrancea au rămas fără energie electrică, miercuri dimineaţă, pe fondul ninsorilor abundente şi al viscolului, a anunţat prefectul Marius Iorga.

‘La ora 08:15, un număr de 1.707 consumatori din patru localităţi ale judeţului erau afectaţi de întreruperea alimentării cu energie electrică. Sunt vizate mai multe blocuri din oraşul Mărăşeşti, satul Lupoaia din comuna Dumitreşti, localitatea Jitia, precum şi satele Poiana Stoichii şi Bahnele din comuna Vintileasca. Echipele SDEE Electrica intervin încă de la primele ore ale dimineţii pentru remedierea defecţiunilor’, a declarat, pentru AGERPRES, Marius Iorga.

Potrivit acestuia, un alt drum din judeţ, DN2N Bogza – Dumbrăveni, a fost închis circulaţiei rutiere.

