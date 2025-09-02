Ascultă Radio România Iași Live
Vaslui: Zeci de locuinţe evacuate în zona unde o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat

Vaslui: Zeci de locuinţe evacuate în zona unde o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat

Vaslui: Zeci de locuinţe evacuate în zona unde o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat

Publicat de Ciumac Natalia, 2 septembrie 2025, 18:03

Aproximativ 30 de locuinţe au fost evacuate, marţi, în apropierea locului în care o cisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat în afara părţii carosabile pe DN 24A Murgeni – Bârlad, lângă localitatea Simila.

Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, situaţia este în dinamică, iar din cauza pericolului de explozie din zonă, evacuările vor continua.

‘Până acum au fost evacuate aproximativ 30 de locuiţe, dar dar situaţia este în dinamică şi continuăm evacuările întrucât incidentul este la mai puţin de 30 de metri de prima locuinţă’, a menţionat Eduard Popica.

O cisternă cu încărcată cu gaz metan s-a răsturnat în afara părţii carosabile, marţi, pe DN 24A Murgeni – Bârlad, în apropierea localităţii Simila, traficul în zonă fiind blocat.

Autocisterna era condusă de un cetăţean din Republica Moldova, care a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la Spitalul de Urgenţă ‘Elena Beldiman’ Bârlad.

Traficul de pe DE 581, spre Murgeni şi invers, a fost deviat prin localitatea Simila. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, o parte a traficului va fi deviată prin municipiul Bârlad, pe DN 24D, ruta Trestiana – Bârlad şi pe DE 581, ruta Simila – Bârlad. (AGERPRES/Foto ISU Vaslui)

