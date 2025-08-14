Vaslui: Numărul accidentelor rutiere în care sunt implicaţi utilizatorii trotinetelor electrice, în creştere

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2025, 15:53

Numărul accidentelor rutiere în care sunt implicaţi utilizatorii trotinetelor electrice este în creştere, atrag atenţia reprezentanţei Spitalului Judeţean Vaslui.

Numai în ultima perioadă au fost aduşi cu ambulanţa la spital 11 tineri şi copii. Medicii spun că cei mai mulţi cad de pe trotinete şi se aleg cu răni serioase.

Numărul tot mai mare de pacienţi care ajung la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui ca urmare a unor accidente provocate în timpul deplasării cu trotinetele electrice sau bicicletele i-a determinat pe medici să atragă atenţia asupra acestei situaţii, mai ales că cele mai multe cazuri sunt grave întrucât persoanele nu purtau niciun fel de echipament de protecţie în timpul deplasării.

Armand Puiu, directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui: Anul acesta avem un număr de 25 de astfel de cazuri, unele dintre ele grave, care au fost transferate la Iaşi, la Spitalul de Neurochirurgie. De cele mai multe ori traumatismele membrelor superioare şi traumatisme cranio-cerebrale.

Poliţia Locală şi poliţiştii serviciului rutier Vaslui au iniţiat campanii de informare în vederea prevenirii unor astfel de accidente.

Anca Ranghiuc, şefa serviciului rutier Vaslui: Le explicăm regulile pe care trebuie să le respecte şi pot să amintesc: să aibă vehiculele dotate cu dispozitive de iluminare, de semnalizare, fluorescente, reflectorizante, să fie echipaţi ei înşişi cu îmbrăcăminte cu elemente fluorescente, reflectorizante, să se asigure când efectuează manevre de schimbare a direcţiei de mers, pentru a nu fi implicaţi în accidente.

De asemenea, conducătorii auto reclamă şi ei faptul că, în mare parte, persoanele care se deplasează cu trotinete electrice sau biciclete nu cunosc regulile rutiere. (Rador/ FOTO agerpres.ro)