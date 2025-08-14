Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vaslui: Numărul accidentelor rutiere în care sunt implicaţi utilizatorii trotinetelor electrice, în creştere

Vaslui: Numărul accidentelor rutiere în care sunt implicaţi utilizatorii trotinetelor electrice, în creştere

Vaslui: Numărul accidentelor rutiere în care sunt implicaţi utilizatorii trotinetelor electrice, în creştere

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2025, 15:53

Numărul accidentelor rutiere în care sunt implicaţi utilizatorii trotinetelor electrice este în creştere, atrag atenţia reprezentanţei Spitalului Judeţean Vaslui.

Numai în ultima perioadă au fost aduşi cu ambulanţa la spital 11 tineri şi copii. Medicii spun că cei mai mulţi cad de pe trotinete şi se aleg cu răni serioase.

Numărul tot mai mare de pacienţi care ajung la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui ca urmare a unor accidente provocate în timpul deplasării cu trotinetele electrice sau bicicletele i-a determinat pe medici să atragă atenţia asupra acestei situaţii, mai ales că cele mai multe cazuri sunt grave întrucât persoanele nu purtau niciun fel de echipament de protecţie în timpul deplasării.

Armand Puiu, directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui: Anul acesta avem un număr de 25 de astfel de cazuri, unele dintre ele grave, care au fost transferate la Iaşi, la Spitalul de Neurochirurgie. De cele mai multe ori traumatismele membrelor superioare şi traumatisme cranio-cerebrale.

Poliţia Locală şi poliţiştii serviciului rutier Vaslui au iniţiat campanii de informare în vederea prevenirii unor astfel de accidente.

Anca Ranghiuc, şefa serviciului rutier Vaslui: Le explicăm regulile pe care trebuie să le respecte şi pot să amintesc: să aibă vehiculele dotate cu dispozitive de iluminare, de semnalizare, fluorescente, reflectorizante, să fie echipaţi ei înşişi cu îmbrăcăminte cu elemente fluorescente, reflectorizante, să se asigure când efectuează manevre de schimbare a direcţiei de mers, pentru a nu fi implicaţi în accidente.

De asemenea, conducătorii auto reclamă şi ei faptul că, în mare parte, persoanele care se deplasează cu trotinete electrice sau biciclete nu cunosc regulile rutiere. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

Etichete:
METEO: Se anunţă caniculă în primele zile ale minivacanţei de Sfânta Maria
Prim plan joi, 14 august 2025, 14:11

METEO: Se anunţă caniculă în primele zile ale minivacanţei de Sfânta Maria

Se anunţă caniculă în primele zile ale minivacanţei de Sfânta Maria. Meteorologii au prognozat atât pentru astăzi, cât şi pentru mâine...

METEO: Se anunţă caniculă în primele zile ale minivacanţei de Sfânta Maria
Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale
Prim plan joi, 14 august 2025, 14:08

Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu primarii de comune, în contextul în care cel de-al doilea pachet fiscal, care...

Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale
Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Prim plan joi, 14 august 2025, 13:40

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0628 lei, în scădere cu...

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Explozie la Letea Veche (Bacău)/Ministerul Sănătăţii: Starea minorei, stabilă; pacienţii de la ‘Bagdasar-Arseni’ – în stare gravă
Prim plan joi, 14 august 2025, 12:42

Explozie la Letea Veche (Bacău)/Ministerul Sănătăţii: Starea minorei, stabilă; pacienţii de la ‘Bagdasar-Arseni’ – în stare gravă

Minora rănită, miercuri, în explozia de la Letea Veche este în stare stabilă, persoana internată la Timişoara prezintă arsuri şi este...

Explozie la Letea Veche (Bacău)/Ministerul Sănătăţii: Starea minorei, stabilă; pacienţii de la ‘Bagdasar-Arseni’ – în stare gravă
Prim plan joi, 14 august 2025, 12:27

Pe 15 august 2025, Sanctuarul național marian de la Cacica va găzdui Pelerinajul Jubiliar dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului

Pe 15 august 2025, Sanctuarul național marian de la Cacica va găzdui Pelerinajul Jubiliar dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Mii de...

Pe 15 august 2025, Sanctuarul național marian de la Cacica va găzdui Pelerinajul Jubiliar dedicat sărbătorii Adormirii Maicii Domnului
Prim plan joi, 14 august 2025, 12:21

(FOTO) Galaţi: Noul RMN 3 Tesla cu inteligenţă artificială, complet operaţional la Spitalul Judeţean

Noul RMN 3 Tesla, aflat în dotarea Laboratorului de Imagistică şi Radiologie Medicală al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Ap....

(FOTO) Galaţi: Noul RMN 3 Tesla cu inteligenţă artificială, complet operaţional la Spitalul Judeţean
Prim plan joi, 14 august 2025, 11:05

COD GALBEN de caniculă în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei.

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 14-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 15 august,...

COD GALBEN de caniculă în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei.
Prim plan joi, 14 august 2025, 10:48

Inundaţii Neamţ/Autorităţile au finalizat ecologizarea zonei Mădei; continuă ecologizarea lacului Izvorul Muntelui

Autorităţile au finalizat, miercuri, ecologizarea zonei Mădei, din comuna Borca, grav afectată de viiturile formate în noaptea de 27/28 iulie, a...

Inundaţii Neamţ/Autorităţile au finalizat ecologizarea zonei Mădei; continuă ecologizarea lacului Izvorul Muntelui