Vaslui: Caz de rabie la o bovină dintr-o exploataţie din comuna Voineşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2025, 15:00

Autorităţile au convocat, vineri, şedinţa Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) pentru stabilirea unor măsuri după confirmarea unui caz de rabie la o bovină dintr-o exploataţie din comuna Voineşti.

Potrivit autorităţilor, animalul a prezentat simptome neurologice severe, printre care agitaţie, salivare excesivă şi tulburări de comportament, orbire, paralizie faringiană şi deces, în urma analizelor de laborator efectuate de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală fiind confirmată prezenţa virusului rabiei.

‘Am solicitat Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui, precum şi tuturor instituţiilor membre ale CLCB, să aplice măsuri imediate de izolare, supraveghere şi informare a populaţiei, astfel încât riscul de extindere a bolii să fie eliminat. 200 de ovine care erau crescute în aceeaşi locaţie au fost deja vaccinate şi urmează ca restul bovinelor din exploataţie din rasa Angus să fie izolate şi ulterior vaccinate’, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica.

Prefectul a atras, totodată, atenţia cu privire la faptul că rabia este o boală virală transmisibilă de la animale la om, cu potenţial letal, care afectează sistemul nervos central şi a făcut un apel către cetăţenii judeţului să manifeste vigilenţă şi responsabilitate şi să evite contactul cu animale sălbatice sau domestice cu comportament neobişnuit sau agresiv, să anunţe de urgenţă medicul veterinar ori autorităţile locale dacă observă prezenţa unor animale suspecte şi să asigure vaccinarea antirabică periodică a câinilor şi pisicilor.

DSVSA Vaslui a notificat Direcţia de Sănătate Publică Vaslui pentru a continua ancheta epidemiologică în vederea stabilirii tuturor persoanelor care au fost în contact direct sau indirect cu animalul infectat şi dirijarea acestora către Centrul Antirabic Bârlad pentru vaccinare antirabică. Cadavrul animalului infectat a fost îngropat pe raza comunei Voineşti cu respectarea condiţiilor de biosecuritate.

Conform anchetei epidemiologice s-a identificat sursa bolii ca fiind vulpile existente în proximitatea taberei de vară unde sunt cazate bovinele. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

