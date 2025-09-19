Ascultă Radio România Iași Live
Vaslui Capitala Tineretului din România 2025 găzduiește prima ediție a FestivalYA – un eveniment cultural dedicat literaturii și universului Young Adult

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2025, 08:10


Începe FestivalYA Vaslui!

Evenimentele vor avea loc online și offline

Vaslui Capitala Tineretului din România 2025 găzduiește prima ediție a FestivalYA – un eveniment cultural dedicat literaturii și universului Young Adult.

Festivalul aduce în oraș evenimente tematice, dezbateri inovatoare și ateliere creative, menite să creeze un spațiu de dialog real, față în față, între adolescenți și comunitatea creativă.

Printre invitații speciali se numără scriitorii internaționali Laura Nowlin și Travis Baldree, scriitorul român Marius Chivu, psihoterapeuta Roxana Postolache, profesorul de literatură Adrian Gherghe, moderatoarea Corina Giurgia, trainerul de voce Alina Munteanu, scriitoarea pentru copii Mihaela Coșescu și artistul Mihail.

Scopul festivalului este de a inspira lectura ca act social și de a conecta tinerii prin cărți, dialog și responsabilitate civică.

Link pentru înscrieri la întâlniri și workshopuri: https://cartu.xyz/inscrieri-festivalya-vs

Link pentru înscrieri la concertul Mihail: https://cartu.xyz/inscrieri-concert-mihail-festivalya

„Ne dorim ca fiecare tânăr participant să plece de la FestivalYA nu doar cu o carte citită sau cu un autograf, ci cu un gând nou, cu un vis mai clar sau cu un prieten în plus. Credem că literatura Young Adult are forța de a deschide drumuri și de a crea punți între lumi și oameni.” — Diana Mazgă, manager festival  librar-șef Cărturești Vaslui

Program FestivalYA 2025

Luni, 22 septembrie
19:00 – Întâlnire online cu Travis Baldree (Legende &amp; Latte) – transmisie live de la ZborHub
Vaslui

Moderatoare: Iulia Dromereschi

Marți, 23 septembrie
17:30 – Întâlnire online cu Laura Nowlin (Dacă ar fi fost cu mine) – transmisie din Centrul de Tineret ÎntinerEȘTI, Str. Smârdan 179
Moderatoare: Laura Vladu

Miercuri, 24 septembrie
18:00 – Silent Reading Party cu Andrada – Cărturești Vaslui

Joi, 25 septembrie
17:00 – Workshop Voice Over , Audiobook cu Alina Munteanu (VOXA, AD Books,
Dicție.ro) – ZborHub

 

Vineri, 26 septembrie
18:00 – Pantoful regal și întrebarea magică – atelier de povești, creativitate și gândire critică (6-
9 ani) – Cărturești Vaslui
20:00 – Open Mic cu Victor Fală , Denisa Grădinaru – Hiccup Coffee , Tea Vaslui

 

Sâmbătă, 27 septembrie
12:00 – În mijlocul cercului citim, gândim, creștem – atelier de povești, creativitate și gândire
critică – Cărturești Vaslui
14:00 – Ateliere de boardgames – ZborHub Vaslui
• FAMGameZone – jocuri populare, coordonate de voluntari
• Brain &amp; Boards – discuții și joacă strategică
• Play Preview – prezentări de jocuri noi

Duminică, 28 septembrie
12:00 – Dream Hacker: de la fantezie la plan real – atelier de dezvoltare personală și
creativitate, pentru a transforma ideile în proiecte concrete – ZborHub Vaslui
16:00 – Dezbatere: Realitate virtuală și inteligență artificială: cum schimbă aceste tehnologii
modul în care trăim poveștile?
Invitați: Marius Chivu (scriitor, critic literar), Roxana Postolache (psiholog), Adrian
Gherghe (profesor de literatură)

Moderator: Corina Giurgia – ZborHub

 

18:00 – Spectacol de teatru M-am îndrăgostit de IA – Trupa „Act Artezian”, Cercul de Creație Literară, Palatul Copiilor Vaslui – Centrul Cultural Multifuncțional „Dimitrie Cantemir”
21:00 – Concert Mihail – Centrul Cultural Multifuncțional „Dimitrie Cantemir”
Organizator: Primăria Municipiului Vaslui
FestivalYA este un concept Cărturești
Partener: Federația Tinerilor din Vaslui
Sponsor principal: BCR
Alte detalii, și pe pagina VCTR 2025.

 

