Un artist, un pian, un țambal – Cătălin Răducanu revine la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 10:47





Ateneul Național din Iași continuă tradiția promovării muzicii de calitate prin reluarea proiectului Un artist, un pian, un țambal, un concept muzical inedit semnat de pianistul și țambalistul Cătălin Răducanu. Evenimentul va avea loc marți, 30 septembrie 2025, de la ora 19:00, în Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași, în cadrul Turneului Național „Un artist, un pian și un țambal”.

Spectacolul propus de Cătălin Răducanu este o incursiune muzicală captivantă între clasic, jazz și folclor, în care pianul și țambalul – două instrumente cu tradiții diferite – dialoghează într-o formulă sonoră originală și surprinzătoare. Cu o viziune contemporană și profund personală, artistul estompează granițele dintre genuri, reinterpretând lucrări precum Tablouri dintr-o expoziție de Musorgski prin prisma improvizației jazzistice, alături de piese semnate de Bronisław Kaper și Jimmy Van Heusen.

Secțiunea folclorică, inspirată de legendarul Toni Iordache, aduce pe scenă emoția pură a unor creații precum Balada haiducească, Geamparalele lui Haidim și Picături de untdelemn, culminând cu propria compoziție – Fantezie românească – care unește rădăcinile tradiționale cu expresia modernă.

Proiectul Concert la Palat a apărut din dorința de a pune în valoare spațiul mirific al Palatului Culturii, nedespărțit de sonoritățile muzicii clasice interpretate la nivel sublim.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria Ateneului, de la tonomatele amplasate la instituție și Sala Unirii, sau online pe site-ul https://www.ateneuiasi.ro/class/palat-un-artist/.