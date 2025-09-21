Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 septembrie 2025, 11:17

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași pulsează și astăzi cu energia pasionaților de lectură. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România 2025 își încheie ediția ieșeană, oferind vizitatorilor șansa de a descoperi mii de titluri și materiale educaționale până la ora 20:00.

Evenimentul, organizat de Radio România în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, aduce în fața publicului cele mai recente apariții editoriale ale peste 30 de edituri, jocuri educative și muzică. Președintele de onoare al ediției, scriitoarea și traducătoarea prof. univ. dr. Simona Modreanu, a atras atenția asupra importanței lecturii în formarea tinerelor generații.

Un moment special al târgului l-a reprezentat proiectul „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”, prin care cinci elevi medaliați cu aur la olimpiade internaționale au fost premiați de Lions Club Iași D.

Pentru pasionații de lectură care nu vor putea ajunge la evenimentul derulat în format fizic, website-ul www.gaudeamus.ro va aduce un strop din atmosfera inegalabilă a Târgului de Carte Gaudeamus prin intermediul standurilor virtuale ale tuturor participanților.

Eveniment organizat de Radio România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași

Sponsor: Lions Club Iași D



FOTO Facebook Gaudeamus Radio România