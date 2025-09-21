Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Iași

Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Iași

Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 septembrie 2025, 11:17

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași pulsează și astăzi cu energia pasionaților de lectură. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România 2025 își încheie ediția ieșeană, oferind vizitatorilor șansa de a descoperi mii de titluri și materiale educaționale până la ora 20:00.

Evenimentul, organizat de Radio România în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, aduce în fața publicului cele mai recente apariții editoriale ale peste 30 de edituri, jocuri educative și muzică. Președintele de onoare al ediției, scriitoarea și traducătoarea prof. univ. dr. Simona Modreanu, a atras atenția asupra importanței lecturii în formarea tinerelor generații.

Un moment special al târgului l-a reprezentat proiectul „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”, prin care cinci elevi medaliați cu aur la olimpiade internaționale au fost premiați de Lions Club Iași D.

Pentru pasionații de lectură care nu vor putea ajunge la evenimentul derulat în format fizic, website-ul www.gaudeamus.ro va aduce un strop din atmosfera inegalabilă a Târgului de Carte Gaudeamus prin intermediul standurilor virtuale ale tuturor participanților.

Eveniment organizat de Radio România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași

Sponsor: Lions Club Iași D


FOTO Facebook Gaudeamus Radio România

Etichete:
Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră
Prim plan duminică, 21 septembrie 2025, 09:29

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră. Este vorba de extragerea imediată a exemplarelor...

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră
DNSC atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare
Prim plan duminică, 21 septembrie 2025, 09:25

DNSC atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare....

DNSC atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare
(AUDIO) Terminalul T2 al Aeroportului Iași va fi transformat în terminal cargo
Prim plan duminică, 21 septembrie 2025, 07:44

(AUDIO) Terminalul T2 al Aeroportului Iași va fi transformat în terminal cargo

Conducerea Aeroportului Internațional din Iași a demarat procedura de transformare a terminalului T2 în terminal cargo. Directorul aeroportului,...

(AUDIO) Terminalul T2 al Aeroportului Iași va fi transformat în terminal cargo
România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE
Prim plan duminică, 21 septembrie 2025, 07:20

România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE

România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE, prin care Uniunea asigură împrumuturi avantajoase pentru...

România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE
Prim plan sâmbătă, 20 septembrie 2025, 13:20

Iași: Gaudeamus Radio România continuă cu lansări și prezentări de carte în a treia zi a târgului

Cea de a cincea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, organizată în Iași, va avea loc până duminică, 21 septembrie, în cea...

Iași: Gaudeamus Radio România continuă cu lansări și prezentări de carte în a treia zi a târgului
Prim plan sâmbătă, 20 septembrie 2025, 13:15

Neamț: Profesori, cercetători, oameni de cultură – la Conferinţa Ştiinţifică Naţională de Toamnă a AOSR

Rectori, profesori universitari, cercetători, oameni de cultură, reprezentanţi ai autorităţilor au participat în această săptămână, în...

Neamț: Profesori, cercetători, oameni de cultură – la Conferinţa Ştiinţifică Naţională de Toamnă a AOSR
Prim plan sâmbătă, 20 septembrie 2025, 10:20

(AUDIO) IRO Iași organizează sesiuni de informare despre voluntariatul în donarea de celule stem

Institutul Regional de Oncologie din Iași desfășoară în acest weekend o serie de sesiuni de informare privind importanța voluntariatului în...

(AUDIO) IRO Iași organizează sesiuni de informare despre voluntariatul în donarea de celule stem
Prim plan sâmbătă, 20 septembrie 2025, 10:11

(AUDIO) Proiect major de modernizare a infrastructurii rutiere în centrul Iașului

Primăria municipiului Iași demarează un amplu proiect de modernizare a infrastructurii stradale din centrul localității. Acesta prevede crearea...

(AUDIO) Proiect major de modernizare a infrastructurii rutiere în centrul Iașului