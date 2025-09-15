Suceava: Un mort și trei răniți în accidentul rutier de pe DN 2, la Pătrăuți

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 septembrie 2025, 09:50

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul a fost reluat pe DN 2 Suceava – Rădăuţi.

În urma accidentului produs în zona localităţii Pătrăuţi, judeţul Suceava, în care au fost implicate un autoturism şi un ansamblu rutier, o persoană a decedat şi alte trei au suferit leziuni pentru care au necesitat transportul la spital. (Agerpres/ FOTO ISU SV)