Suceava: Alertă de incendiu la un spital din cartierul Burdujeni

Suceava: Alertă de incendiu la un spital din cartierul Burdujeni
Foto: isu

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 octombrie 2025, 16:40

Pompierii din Suceava s-au deplasat, miercuri, cu două autospeciale de stingere a incendiilor, cu un echipaj de descarcerare, dar şi o ambulanţă SMURD la un spital din cartierul Burdujeni din municipiul reşedinţă de judeţ, după ce au fost sesizaţi că iese fum dintr-o cameră tehnică, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Potrivit acestora, începutul de incendiu ar fi fost generat de un fier de călcat, care a ars, însă efectele incendiului au fost limitate de intervenţia personalului spitalului.

A ars un fier de călcat, iar incendiul a fost lichidat de către personalul de la locul de muncă, până la sosirea pompierilor militari‘, au precizat oficialii ISU. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

