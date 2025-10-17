Ștefan Bănică jr., The Urs, Irina Baianț și cei 3 Tenori Ieșeni cântă pentru Iași!

Publicat de Andreea Drilea, 17 octombrie 2025, 06:57





Vineri, 17 octombrie, de la ora 17:30, vă invităm în Piața Palatului Culturii la un mega concert dedicat Sărbătorilor Iașului 2025.

În deschidere spectacolului, începând cu ora 17.30, va avea loc și un concert de coruri de copii susținut de:

Corul de copii al Liceului „Mircea Eliade” din Chişinău, Republica Moldova / dirijor: Arhidiacon Gurie Anton Dumbravă / maestru de concert / la pian: Alina Pană-Dumbravă

Akademy Talents by Alexandra Amarandei / prof. coordonator: Alexandra Amarandei / la pian: prof. Emanuel Filip

Corul de copii al Municipiului Iași / dirijor: Cosmin Morariu / la pian: Sebastian Ifrim

Apoi, începând cu ora 19.00, publicul va avea ocazia să îi asculte pe cei 3 Tenori Ieșeni – Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu, acompaniați de Orchestra Metropolitană Iași, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor.

Lor li se alătură artiști consacrați și iubiți de public: The Urs, unul dintre cei mai apreciați artiști ai noii generații, Irina Baianț, voce de referință a scenei de musical din România și Ștefan Bănică, unul dintre cei mai carismatici și îndrăgiți interpreți ai muzicii românești.

Ca și anul trecut, spectacolul va include, în jurul orei 19.00, un scurt moment de premiere a elevilor ieșeni cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile internaționale.

Seara va fi completată de un show spectaculos de drone pe cerul Iașului, care va transforma acest eveniment într-o sărbătoare memorabilă.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași.