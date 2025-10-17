Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Ștefan Bănică jr., The Urs, Irina Baianț și cei 3 Tenori Ieșeni cântă pentru Iași!

Ștefan Bănică jr., The Urs, Irina Baianț și cei 3 Tenori Ieșeni cântă pentru Iași!

Publicat de Andreea Drilea, 17 octombrie 2025, 06:57


Vineri, 17 octombrie, de la ora 17:30, vă invităm în Piața Palatului Culturii la un mega concert dedicat Sărbătorilor Iașului 2025.

 În deschidere spectacolului, începând cu ora 17.30, va avea loc și un concert de coruri de copii susținut de:

  • Corul de copii al Liceului „Mircea Eliade” din Chişinău, Republica Moldova / dirijor: Arhidiacon Gurie Anton Dumbravă / maestru de concert / la pian: Alina Pană-Dumbravă
  • Akademy Talents by Alexandra Amarandei / prof. coordonator: Alexandra Amarandei / la pian: prof. Emanuel Filip
  • Corul de copii al Municipiului Iași / dirijor: Cosmin Morariu / la pian: Sebastian Ifrim

Apoi, începând cu ora 19.00, publicul va avea ocazia să îi asculte pe cei 3 Tenori Ieșeni – Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu, acompaniați de Orchestra Metropolitană Iași, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor.

Lor li se alătură artiști consacrați și iubiți de public: The Urs, unul dintre cei mai apreciați artiști ai noii generații, Irina Baianț, voce de referință a scenei de musical din România și Ștefan Bănică, unul dintre cei mai carismatici și îndrăgiți interpreți ai muzicii românești.

Ca și anul trecut, spectacolul va include, în jurul orei 19.00, un scurt moment de premiere a elevilor ieșeni cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile internaționale.

Seara va fi completată de un show spectaculos de drone pe cerul Iașului, care va transforma acest eveniment într-o sărbătoare memorabilă.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași.

Etichete:
(AUDIO) IAȘI: Începe ConnectED 3.2, un eveniment educațional interactiv dedicat profesorilor, elevilor și părinților
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 09:17

(AUDIO) IAȘI: Începe ConnectED 3.2, un eveniment educațional interactiv dedicat profesorilor, elevilor și părinților

Mâine începe, la Iași, o nouă ediție a evenimentului educațional interactiv ConnectED 3.2, organizat de Asociația PISC – Profesorii...

(AUDIO) IAȘI: Începe ConnectED 3.2, un eveniment educațional interactiv dedicat profesorilor, elevilor și părinților
(AUDIO) Alertă în județul Neamț – un nou posibil atac de urs, un om și-a pierdut viața
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 08:58

(AUDIO) Alertă în județul Neamț – un nou posibil atac de urs, un om și-a pierdut viața

Un bărbat care prezenta urme ce provin de la un urs a fost găsit decedat în apropierea locuinţei sale din localitatea Bicaz Chei, județul...

(AUDIO) Alertă în județul Neamț – un nou posibil atac de urs, un om și-a pierdut viața
(FOTO/VIDEO) Incendiu uriaș la două hale din Dumbrăveni! Intervin echipaje din Suceava și Botoșani
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 07:35

(FOTO/VIDEO) Incendiu uriaș la două hale din Dumbrăveni! Intervin echipaje din Suceava și Botoșani

Un incendiu de mari proporții a izbucnit în această dimineață la Dumbrăveni, în județul Suceava. Două hale aflate la o distanță de circa...

(FOTO/VIDEO) Incendiu uriaș la două hale din Dumbrăveni! Intervin echipaje din Suceava și Botoșani
Medicamentele expirate şi cele neutilizate provenite de la populaţie se colectează la spitale
Prim plan joi, 16 octombrie 2025, 19:47

Medicamentele expirate şi cele neutilizate provenite de la populaţie se colectează la spitale

Medicamentele expirate şi cele neutilizate provenite de la populaţie sunt colectate la spitale publice sau private, care sunt obligate să le...

Medicamentele expirate şi cele neutilizate provenite de la populaţie se colectează la spitale
Prim plan joi, 16 octombrie 2025, 19:15

Grecia este prima ţară din UE care introduce oficial ziua de lucru de 13 ore

Grecia a adoptat un proiect de lege controversat care permite zile de lucru de până la 13 ore, în pofida protestelor şi grevelor generale...

Grecia este prima ţară din UE care introduce oficial ziua de lucru de 13 ore
Prim plan joi, 16 octombrie 2025, 18:42

(AUDIO) Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop: „Inteligența artificială nu trebuie să domine omul”

Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a declarat astăzi, la Iași, în cadrul unei prelegeri susținute înaintea Zilelor Academice...

(AUDIO) Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop: „Inteligența artificială nu trebuie să domine omul”
Prim plan joi, 16 octombrie 2025, 18:25

Premierul Ilie Borojan nu crede că va putea creşte salariul minim în 2026

Premierul Ilie Borojan nu crede că va putea creşte salariul minim anul viitor. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat că...

Premierul Ilie Borojan nu crede că va putea creşte salariul minim în 2026
Prim plan joi, 16 octombrie 2025, 17:38

Premieră medicală la Suceava: un pacient cu diabet de tip 1 a primit prima injecție săptămânală de insulină

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Ioan cel Nou’ Suceava unui pacient cu diabet zaharat de tip 1 i-a fost administrată o...

Premieră medicală la Suceava: un pacient cu diabet de tip 1 a primit prima injecție săptămânală de insulină