„Sărbătoarea viei și vinului" la Hârlău – o incursiune în lumea etnografică a Moldovei

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 16:29

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Viei și Vinului din Hârlău, în parteneriat cu Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”, Ateneul Național Iași, Primăria Orașului Hârlău și Grădinița cu Program Prelungit Hârlău, organizează  în perioada 26 – 28 septembrie 2025, „Sărbătoarea viei și vinului”.

Ajuns la cea de-a XI-a ediție, evenimentul include activități de pedagogie muzeală, târg de meșteri populari, demonstrații la teasc/ zdrobitor/ călcător, precum și un spectacol folcloric.

„Vă invităm la Muzeul Viei și Vinului de la Hârlău, să redescoperiți frumusețea obiceiurilor din această zonă și să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare, alături de păstrători ai valoroaselor tradiții românești”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Deschiderea oficială a „Sărbătorii viei și vinului” va avea loc vineri, 26 septembrie 2025, la ora 12.00, în parcul Muzeului Viei și Vinului din Hârlău, unde activitățile se vor desfășura după următorul program: vineri, 12.00 – 18.00; sâmbătă: 10.00 – 18.00; duminică: 10.00 – 14.00.

Structurat pe câteva coordonate etnologice fundamentale, menite să ofere repere din cultura vieții tradiționale românești din zona Hârlăului, Muzeul Viei şi Vinului a fost inaugurat pe 20 iulie 2006. Expoziția sa permanentă reunește obiecte etnografice și elemente de tehnică populară ce ilustrează obiceiuri și credințe specifice zonei, prezentând publicului imaginea unui muzeu viu și mereu tânăr.  

