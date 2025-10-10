Restricții și modificări de circulație în perioada Sărbătorilor Iașului

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2025, 12:39

Organizarea numeroaselor manifestări din cadrul celei de-a XXXIV-a ediții a Sărbătorilor Iașului impune o serie de modificări şi restricţii ale traficului auto, după cum urmează:

1. Traseul pelerinilor – în perioada 8 – 15 octombrie 2025 se închide (în funcție de necesități, amploare și numărul de persoane participante) circulația rutieră pe următoarele artere:

• str. Arh. G. M. Cantacuzino (pe sectorul cuprins între str. Cloșca și str. Colonel Langa),

• str. Iordachi Lozonschi (în perimetrul Facultății de Teologie Ortodoxă),

• str. Iordachi Lozonschi (pe sectorul cuprins între str. Petru Movilă și str. Cloșca),

• str. Petru Movilă (pe sectorul cuprins între str. Iordachi Lozonschi și str. Uzinei),

• stradela Uzinei (pe sectorul cuprins între str. Petru Movilă și str. Morilor)

• str. Morilor (pe sectorul cuprins între str. Uzinei și str. Alexandru Ipsilanti Vodă),

• str. Alexandru Ipsilanti Vodă (pe sectorul cuprins între str. Morilor și str. Sf. Andrei),

• str. Sf. Andrei (pe sectorul curpns între str. Alexandru Ipsilanti Vodă și str. Iancu Bacalu),

• str. Iancu Bacalu (pe sectorul cuprins între str. Sf. Andrei și bd. Regele Ferdinand I),

• bd. Regele Ferdinand I (pe sectorul cuprins între Podu Roș și str. Iancu Bacalu).

2. Procesiunea „Calea Sfinților” – în ziua de 12 octombrie 2025, în intervalul orar 18.30 – 21.00, se închide / restricționează traficul rutier pe următoarele străzi:

• str. I. C. Brătianu (pe sectorul cuprins între bd. Ștefan cel Mare și str. Cuza Vodă)

• str. Cuza Vodă (pe sectorul cuprins între str. I. C. Brătianu și str. Armeană),

• str. Armeană (pe sectorul cuprins între str. Cuza Vodă și str. Costache Negri),

• str. Costache Negri (pe sectorul cuprins între str. Armeană și bd. Ștefan cel Mare),

• bd. Ștefan cel Mare (pe sectorul cuprins între str. Costache Negri și str. I. C. Brătianu).

3. Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva – în ziua de 14 octombrie 2025, în intervalul orar 7.00 – 14.00, se închide / restricționează circulația rutieră, în funcție de necesități, pe următoarele străzi:

• bd. Ștefan cel Mare (pe sectorul cuprins între str. Costache Negri și str. I. C. Brătianu),

• str. I. C. Brătianu (între bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. Cuza Vodă),

• str. Agatha Bârsescu (între str. I. C. Brătianu și str. Mănăstirea Dancu).

Poliţia Rutieră, Jandarmeria şi Poliţia Locală vor lua și alte decizii punctuale privind restricţionarea / închiderea circulaţiei rutiere în diferite zone, în funcție de necesități, pentru buna desfăşurare a evenimentelor incluse în Sărbătorile Iaşului. (Comunicat Primăria Iași)