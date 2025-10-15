Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » ­­­­­Restricții de circulație pentru organizarea spectacolului din închiderea Sărbătorilor Iașului

­­­­­Restricții de circulație pentru organizarea spectacolului din închiderea Sărbătorilor Iașului

­­­­­Restricții de circulație pentru organizarea spectacolului din închiderea Sărbătorilor Iașului

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 octombrie 2025, 15:38

Organizarea numeroaselor manifestări din cadrul celei de-a XXXIV-a ediții a Sărbătorilor Iașului impune o serie de modificări şi restricţii ale traficului auto.

Astfel, pentru organizarea spectacolului organizat în încheierea Sărbătorilor Iașului, vineri, 17 octombrie 2025, în Piața Palatului Culturii, se impun următoarele modificări și restricții de circulație:

  • în perioada 16 octombrie 2025, ora 7.00 – 18 octombrie 2025, ora 16.00 se închide circulația rutieră în Piața Palatului Culturii, pe sectorul de drum cuprins între str. Anastasie Panu şi liniile de tramvai, pentru repetiție generală, concert, montare / demontare de gradene şi scaune.

  • în zilele de 16 și 17 octombrie 2025, în intervalul orar 14.00 – 23.00, se închide circulația rutieră pe str. Palat, pe sectorul cu liniile de tramvai cuprins între str. Palat şi accesul la Hotel Moldova, pentru montare/demontare de gradene și scaune, repetiție generală şi concert.

  • În data de 17 octombrie 2025, în intervalul orar 18.00 – 23.00, se închide circulația rutieră pe str. Anastasie Panu, pe sectorul de drum cuprins între str. Sf. Lazăr (ANAF) și bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt, și pe str. Palat, pe sectorul de drum cuprins între str. Anastasie Panu şi str. Sf. Lazăr (BCR), pentru concert, spectacol de drone şi foc de artificii.

Poliţia Rutieră, Jandarmeria şi Poliţia Locală pot lua și alte decizii punctuale privind restricţionarea/închiderea circulaţiei rutiere, în funcție de necesități, pentru buna desfăşurare a evenimentelor incluse în Sărbătorile Iaşului. (Comunicat Primăria Iași)

Etichete:
Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 14:02

Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0885 lei, în urcare...

Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Astăzi se încheie sărbătorile prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 13:48

Astăzi se încheie sărbătorile prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Astăzi se încheie sărbătorile prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Moaștele Sfântului Grigore Palama au fost retrimise în...

Astăzi se încheie sărbătorile prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva
Trei cutremure de intensitate medie în România
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 11:43

Trei cutremure de intensitate medie în România

Două cutremure de pământ au avut loc în această dimineaţă în România. Primul seism s-a produs la ora 7 şi 57 de minute, în judeţul Satu...

Trei cutremure de intensitate medie în România
MS: Serviciile medicale de prevenţie – gratuite pentru toţi adulţii, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 11:19

MS: Serviciile medicale de prevenţie – gratuite pentru toţi adulţii, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi

Ministerul Sănătăţii precizează că serviciile medicale de prevenţie sunt gratuite pentru toate persoanele care au peste 18 ani, indiferent...

MS: Serviciile medicale de prevenţie – gratuite pentru toţi adulţii, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 10:20

Sute de credincioșii asteaptă la rând pentru a se închina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva

Miercuri, 15 octombrie, la ora 12.00 rândul închinătorilor era pe Str. Morilor la stâlpul 21. Pelerinii care au ajuns la raclă la ora 12.00 au...

Sute de credincioșii asteaptă la rând pentru a se închina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 10:20

(AUDIO) Primăria Piatra-Neamţ preia poligonul auto de la Ministerul Educaţiei şi îl modernizează pentru a fi redat circuitului

Primăria Piatra-Neamţ a primit avizul Ministerului Educaţiei pentru preluarea fostului poligon auto al oraşului, un pas important spre...

(AUDIO) Primăria Piatra-Neamţ preia poligonul auto de la Ministerul Educaţiei şi îl modernizează pentru a fi redat circuitului
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 09:02

Astăzi se încheie sărbătorile prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Astăzi se încheie sărbătorile prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Moaștele Sfântului Grigore Palama au fost retrimise în...

Astăzi se încheie sărbătorile prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva
Prim plan miercuri, 15 octombrie 2025, 06:30

Deputatul PSD Marius Budăi anunţă că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat

Deputatul PSD Marius Budăi a anunţă că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat, subliniind că social-democraţii vor...

Deputatul PSD Marius Budăi anunţă că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat