Restricții de circulație pentru organizarea spectacolului din închiderea Sărbătorilor Iașului
Publicat de Gabriela Rotaru, 15 octombrie 2025, 15:38
Organizarea numeroaselor manifestări din cadrul celei de-a XXXIV-a ediții a Sărbătorilor Iașului impune o serie de modificări şi restricţii ale traficului auto.
Astfel, pentru organizarea spectacolului organizat în încheierea Sărbătorilor Iașului, vineri, 17 octombrie 2025, în Piața Palatului Culturii, se impun următoarele modificări și restricții de circulație:
- în perioada 16 octombrie 2025, ora 7.00 – 18 octombrie 2025, ora 16.00 se închide circulația rutieră în Piața Palatului Culturii, pe sectorul de drum cuprins între str. Anastasie Panu şi liniile de tramvai, pentru repetiție generală, concert, montare / demontare de gradene şi scaune.
- în zilele de 16 și 17 octombrie 2025, în intervalul orar 14.00 – 23.00, se închide circulația rutieră pe str. Palat, pe sectorul cu liniile de tramvai cuprins între str. Palat şi accesul la Hotel Moldova, pentru montare/demontare de gradene și scaune, repetiție generală şi concert.
- În data de 17 octombrie 2025, în intervalul orar 18.00 – 23.00, se închide circulația rutieră pe str. Anastasie Panu, pe sectorul de drum cuprins între str. Sf. Lazăr (ANAF) și bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt, și pe str. Palat, pe sectorul de drum cuprins între str. Anastasie Panu şi str. Sf. Lazăr (BCR), pentru concert, spectacol de drone şi foc de artificii.
Poliţia Rutieră, Jandarmeria şi Poliţia Locală pot lua și alte decizii punctuale privind restricţionarea/închiderea circulaţiei rutiere, în funcție de necesități, pentru buna desfăşurare a evenimentelor incluse în Sărbătorile Iaşului. (Comunicat Primăria Iași)