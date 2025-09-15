Ascultă Radio România Iași Live
Proiecție de gală „Enescu, jupuit de viu”, în prezența echipei, la Cinema Ateneu Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 septembrie 2025, 10:59

Filmul Enescu, jupuit de viu, regizat de Toma Enache, premiat la prestigioasa competiție internațională Accolade Global Film Competition (SUA)

Filmul artistic Enescu, jupuit de viu”, regizat de Toma Enache, continuă să cucerească juriile internaționale. În cadrul competiției Accolade Global Film Competition (SUA), ediția septembrie 2025, producția românească a fost distinsă cu patru premii de excelență:

  • Award of Excellence Special Mention – Film de lungmetraj (una dintre cele mai înalte distincții ale competiției; juriul a apreciat caracterul excepțional al filmului, profunzimea artistică și creativitatea unică)
  • Award of Excellence – Actor în rol principal: Mircea Dragoman (George Enescu)
  • Award of Excellence – Actriță în rol principal: Theodora Sandu (Principesa Maria Cantacuzino)
  • Award of Excellence – Regie: Toma Enache

Aceste noi recunoașteri internaționale reconfirmă poziția filmului ca fiind cel mai premiat film românesc al momentului, cu peste 50 de distincții câștigate la festivaluri din întreaga lume.

Totodată, filmul este prezentat zilele acestea și publicului din Italia: pe 11 septembrie 2025, „Enescu, jupuit de viu” are o proiecție specială la Roma, la Institutul Francez – un eveniment organizat de Ambasada României în Italia, cu sprijinul doamnei ambasador Gabriela Dancău.

De asemenea, publicul din Iași va avea ocazia să vadă filmul în cadrul unei proiecții de gală la Cinema Ateneu, duminică, 5 octombrie 2025, ora 20:00, în prezența echipei filmului. Prețul unui bilet este 50 lei, iar biletele sunt disponibile online pe cinemaiasi.ro/film/enescu-jupuit-de-viu/ și la casieria Ateneului Național din Iași. (Comunicat Ateneul Național din Iași/ FOTO ateneuiasi.ro)

