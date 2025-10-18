Prefectura Neamț, reacție după atacul de la Bicazu Ardelean

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 09:08

Autoritățile locale se vor întruni pentru întocmirea documentației necesare demarării procedurilor legale de obținere a autorizației privind identificarea și extragerea exemplarului de urs implicat în atacul de joi, de la Bicazu Ardelean. Instituția Prefectului – Județul Neamț a fost informată, vineri după amiază, despre concluziile preliminare ale Serviciului Județean de Medicină Legală Neamț, referitoare la cauzele morții și natura leziunilor persoanei decedate la 16 octombrie, în comuna Bicazu Ardelean.

Potrivit acestor constatări, ”decesul a fost cauzat de leziuni compatibile cu un atac posibil produs de un urs, aspect care urmează a fi confirmat prin analizele de specialitate și ancheta în curs desfășurată de organele competente. Autoritățile locale se vor întruni pentru întocmirea documentației necesare demarării procedurilor legale de obținere a autorizației privind identificarea și extragerea exemplarului de urs implicat în atac.

Instituția Prefectului – Județul Neamț este în contact permanent cu autoritățile locale și cu structurile Ministerului Afacerilor Interne implicate în gestionarea situației, urmărind aplicarea tuturor măsurilor legale pentru siguranța cetățenilor. Prefectul județului Neamț, domnul Adrian Bourceanu, a solicitat o informare completă din partea instituțiilor competente. Acesta adresează sincere condoleanțe familiei atât de greu încercate”, se arată în informarea emisă de Prefectura Neamț.

Joi, 16 octombrie, un bărbat în vârstă de 88 de ani, din comuna Bicaz Chei, a fost găsit decedat în apropierea locuinței sale, ca urmare a unui atac provocat de un urs. Fiul victimei a alertat autoritățile prin apel la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii circumstanțelor exacte ale evenimentului.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

