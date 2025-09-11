Peste 20.000 de înscrieri la admiterea 2025 la UAIC

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2025, 07:15

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a înregistrat 20.060 de dosare depuse în cele două sesiuni de admitere, din iulie și septembrie. În sesiunea din luna iulie, au fost scoase la concurs 6.511 locuri bugetate și s-au depus 17.881 de dosare, 13.392 pentru studii de licență și 4.489 pentru studii de masterat. În sesiunea din luna septembrie, au fost scoase la concurs 464 de locuri bugetate și au fost depuse 2.179 de dosare, 1.690 pentru studii de licență și 489 pentru studii de masterat. Din totalul dosarelor înregistrate în cele două sesiuni de admitere, 2.628 au fost depuse de cetățeni români de pretutindeni, în creștere cu 34 de dosare față de 2024.

Pentru studii de licență, cele mai căutate specializări la admiterea din iulie au fost:

Relații internaționale și studii europene (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice) – 6,2 candidați/loc bugetat);

Psihologie (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) – 5,6 candidați/loc bugetat);

Comunicare și relații publice (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice) – 5,3 candidați/loc);

Kinetoterapie și motricitate specială (Facultatea de Educație Fizică și Sport) – 5,1 candidați/loc);

Resurse umane (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice) – 4,5 candidați/loc);

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) – 4,4 candidați/loc).

Un interes semnificativ a fost înregistrat și pentru forma de învățământ la distanță a specializării Pedagogia învățământului primar și preșcolar, disponibilă doar cu taxă, la care s-au înscris 9,9 candidați pe fiecare loc cu taxă alocat.

În sesiunea de admitere din iulie, cele mai căutate programe de masterat au fost:

Psihologie clinică și psihoterapie (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) – 4,5 candidați/loc bugetat;

Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) – 4,1 candidați/loc pentru programul organizat la Iași, respectiv 4 candidați/loc pentru programul organizat la extensia din Focșani a UAIC;

Inteligență artificială și optimizare (Facultatea de Informatică) – 3,7 candidați/loc;

Matematici fundamentale pentru învățământ (Facultatea de Matematică) – 3,5 candidați/loc;

Psihologie educațională și consiliere (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) – 3,5 candidați/loc;

Inovare, interoperabilitate și transformare digitală (Facultatea de Informatică) – 3,5 candidați/loc;

Masterat didactic în Teologie ortodoxă (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) – 3,4 candidați/loc;

Metode fizice aplicate în kinetoterapie și recuperare medicală (Facultatea de Fizică) – 3,1 candidați/loc;

Chimie criminalistică (Facultatea de Chimie) – 3 candidați/loc.

La admiterea pentru studii de licență din septembrie, specializările cu cea mai mare concurență au fost:

Administrație publică la Extensia UAIC din Botoșani, învățământ la distanță (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor) – 15 candidați/loc cu taxă alocat;

Pedagogia învățământului primar și preșcolar , învățământ cu frecvență (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) – 13,57 candidați/loc cu taxă alocat;

Administrație publică la Iași , învățământ la distanță (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor) – 7,25 candidați/loc cu taxă alocat;

Management în sport, învățământ cu frecvență (Facultatea de Educație Fizică și Sport) – 4,5 candidați/loc bugetat;

Filosofie, învățământ cu frecvență (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice) – 3,25 candidați/loc bugetat;

Sociologie, învățământ cu frecvență (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice) – 2,8 candidați/loc bugetat;

Istorie, învățământ cu frecvență (Facultatea de Istorie) – 2,6 candidați/loc bugetat.

Cele mai căutate specializări la studii de masterat în sesiunea de admitere din septembrie au fost:

Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) – 8 candidați/loc cu taxă alocat;

Carieră judiciară (Facultatea de Drept) – 7 candidați/loc cu taxă alocat;

Matematici fundamentale pentru învățământ (Facultatea de Matematică) – 5 candidați/loc cu taxă alocat;

Analiză și strategie de marketing (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor) – 2,2 candidați/loc bugetat;

Administrarea afacerilor , Management turistic și hotelier , Afaceri internaționale și strategii interculturale (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor) – 2 candidați/loc bugetat;

În perioada admiterii, UAIC a pus la dispoziția candidaților un call center, care să le ofere informații privind oferta educațională și asistență privind procedura de înscriere și confirmare a locului. Call center-ul a funcționat în perioada 4 – 31 iulie și este disponibil în perioada 4 -13 septembrie.

Rezultatele pentru sesiunea de admitere din septembrie se afișează în perioada 9-13 septembrie, pe site-ul fiecărei facultăți, candidații având la dispoziție 24 de ore pentru depunerea contestațiilor din momentul afișării listelor.

Informații complete despre finalizarea procesului de admitere se pot consulta pe site-ul https://admitere.uaic.ro/.