Peste 19.000 de joburi au fost oferite la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2025, 09:39

Peste 19.000 de joburi au fost oferite ieri la Bursa locuilor de muncă pentru absolvenţi, organizată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în 63 de locaţii din toată ţara şi din Bucureşti.

În județul Botoșani, 60 de tineri au fost selectați  în vederea angajării, potrivit corespondentei noastre, Gina Poenaru. Aceștia au oportunitatea de a face parte din grupul țintă al proiectelor In Job+ și TinAct, dedicate lor și implementate de către AJOFM Botoșani și Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

