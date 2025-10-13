Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, în plină desfășurare la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 10:52 / actualizat: 13 octombrie 2025, 12:27

UPDATE – Luni, 13 octombrie, la ora 12.20 rândul închinătorilor era pe Str. Ipsilanti la stâlpul 38.

Pelerinii care au ajuns la raclă la ora 12.00 au pornit de la stâlpul 29 și au stat la rând aproximativ 3 ore.

UPDATE ora 11:00 – Luni, 13 octombrie, la ora 11.00 rândul închinătorilor era pe Str. Ipsilanti la stâlpul 34. Pelerinii care au ajuns la raclă la ora 11.00 au stat la rând aproximativ 2 ore și jumătate.

Peste 135.000 de pelerini s-au închinat până în prezent.

UPDATE ora 9:00 – Peste 5000 de pelerini așteaptă să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Timpul de așteptare este de aproximativ 2 ore.

Peste 133.000 de pelerini s-au închinat până în prezent.

Până în această dimineață, ora 7:00, au trecut pe la racla cu moaştele Sf. Cuvioase Parascheva peste 130 de mii de pelerini.

Alţi 4500 sunt la rând pe culoarul special amenajat pe străzile din jurul Mitropoliei Moldovei. Timpul de așteptare este de aproximativ 6 ore.

Radio Iași

