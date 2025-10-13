Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Numărul prezentărilor la UPU Botoșani a crescut cu 50% în ultima lună, suprasolicitând personalul medical

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 octombrie 2025, 13:37

Măsurile de austeritate se resimt şi la Unitatea de Primiri Urgenţe supraaglomerată cu pacienţi care şi-au pierdut calitatea de coasigurat.

În ultima lună, numărul de prezentări la UPU Botoşani a crescut cu 50%, ceea ce duce la suprasolicitarea personalului medical, şi aşa deficitar. Oamenii vin la urgenţe inclusiv pentru afecţiuni minore.

Corespondent  Gina Poenaru:  Eliminarea scutirilor pentru coasiguraţi a lăsat mii de botoşăneni fără acces gratuit la servicii medicale de bază, spune Alina Mustiaţă, directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate.

Alina Mustiaţă: La 31 iulie era înregistrat un număr de 13.900 de persoane în categoria de coasigurat. Ca urmare a modificărilor legislative, au ieşit din această categorie aproximativ 11.800 de persoane.

Gina Poenaru: În general, foştii coasiguraţi sunt persoane fără venituri sau cu stare materială precară, acum puşi în situaţii limită: pentru că nu au bani pentru asigurare, aceştia nu pot merge la medicul de familie, dar nici la cabinetele private, şi fie riscă agravarea bolilor, fie aglomerează camerele de gardă, unde sunt investigaţi tot pe banii statului.

Ramona Curaliuc, medicul şef al UPU SMURD Botoşani: Serviciul de urgenţă are un număr semnificativ de prezentări, depăşind 200 ca medie pe 24 de ore. Noi nu facem diferenţa între asiguraţi şi coasiguraţi sau neasiguraţi. Afectează corpul medical, evident, printr-o suprasolicitare şi o oboseală care ajunge la stadiul de cronic.

Fenomenul se întâmplă în condiţiile în care medicina de urgenţă se confruntă cu o permanentă deficienţă a resursei umane. La Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului judeţean din Botoşani, deficitul de medici este de 50%. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

