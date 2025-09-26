„Noaptea Cercetătorilor Europeni” 2025, pe 26 septembrie, în centrul Iașului

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 07:06

În data de 26 septembrie 2025, între orele 13:00 – 23:00, pe pietonalul „Ștefan cel Mare și Sfânt” din fața Primăriei Iași, va avea loc evenimentul în aer liber Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025.

Și în acest an, Cluj-Napoca, alături de Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi, Pașcani și Hârlău, se alătură celor peste 400 de orașe europene dedicate științei și inovării.

Orașul nostru devine astfel parte a uneia dintre cele mai prestigioase și renumite inițiative europene de popularizare a științei, care, de-a lungul anilor, s-a afirmat drept o oportunitate unică pentru tânăra generație de elevi și studenți, dar și pentru întreaga comunitate de a descoperi universul cercetării și al inovației. O multitudine de activități interactive vor fi organizate de către partenerii noștri (prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri).

Acest eveniment este organizat ca activitate principală în cadrul proiectului SCIENCE4FUTURE-III, finanțat prin programul Marie Skłodowska-Curie Actions, Horizon Europe Framework Programme (HORIZON). Obiectivul principal al proiectului SCIENCE4FUTURE-III constă în prezentarea rezultatelor și a metodelor de cercetare publicului larg, în vederea creșterii gradului de conștientizare a importanței activităților de cercetare, de inovare și de transfer tehnologic și a obținerii recunoașterii publice a cercetătorilor, dar și pentru înțelegerea impactului activității lor asupra vieții de zi cu zi. De asemenea, proiectul include și prezentarea activităților, a serviciilor și a produselor actorilor locali și regionali, cu scopul popularizării contribuției pe care o are procesul de dezvoltare continuă, bazat pe cercetare, inovare și transfer tehnologic, la creșterea calității vieții și a sustenabilității mediului socio-economic.

Timp de o zi, copiii de toate vârstele, adolescenții, dar și adulții vor avea oportunitatea să participe activ la desfășurarea experimentelor științifice, să comunice cu cercetători, dar și să facă cunoștință cu rezultatele cercetării științifice și modul lor de implementare.

Partenerii prezenți la eveniment sunt diverși, își desfășoară activitatea specifică într-o gamă largă de domenii și se încadrează la cel puțin una din următoarele patru secțiuni tematice:

Secțiunea I – Viitor prin trecut

Ne propunem să creștem gradul de conștientizare cu privire la valoarea patrimoniului cultural, natural și istoric și la efortul depus de specialiști în analiza și conservarea acestuia.

Secțiunea II – Știința pentru viitor: cercetarea începe la școală

Dorim să arătăm că în școală se fac primii pași către cercetare. Atragerea elevilor în activitățile științifice din cadrul laboratoarele școlare contribuie la creșterea interesului pentru cercetare. De asemenea, încurajăm dialogul dintre profesori, universități și mediul de afaceri pentru a facilita elevilor contactul direct cu activitatea științifică din cadrul centrelor de cercetare.

Secțiunea III – Sănătate și bunăstare printr-un mediu înconjurător curat

Ne propunem să scoatem în evidență posibilul impact al activităților umane asupra mediului și să diseminăm cât mai multe informații cu privire la riscurile naturale și antropice, tehnologiile prietenoase cu mediul, producerea și utilizarea energiei verzi, managementul responsabil al deșeurilor și reciclarea.

Secțiunea IV – Dezvoltarea economică prin tehnologie și inovație

Dorim să demonstrăm că dezvoltarea durabilă este posibilă doar prin utilizarea tehnologiilor moderne și inovare. Pe baza bunelor practici, ne propunem să ilustrăm cum sunt implementate rezultatele cercetării în toate sectoarele economiei și cum sunt parte a produselor și a serviciilor oferite populației în viața de zi cu zi.

Acest proiect este inițiat și implementat de Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca (Extensia universitară Bistrița – lider de proiect, în colaborare cu Centrul de Cercetare a Așezărilor și Urbanism și Extensia universitară a Facultății de Geografie din Sighetu Marmației), în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. Partenerii proiectului includ instituții de învățământ superior și de cercetare, instituții de învățământ preuniversitar, la care se alătură și unități economice, asociații și ONG-uri.

Evenimentul este gratuit și deschis publicului larg.

Pentru mai multe detalii despre eveniment, vă invităm să accesați pagina web a proiectului https://noaptea-cercetatorilor.eu/ și pagina de social media a evenimentului https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorEuropeniBistrita

Program

Noaptea Cercetătorilor Europeni Iași

Bulevardul Ștefan cel Mare

26 septembrie 2025, 13:00 – 24:00

Deschiderea oficială (14:00 – 16:00)

La deschiderea evenimentului au fost invitați reprezentanți ai autorităților locale – Primăria, Consiliul Județean – precum și instituții administrative locale și județene, instituții de învățământ superior și centre de cercetare, unități economice, asociații și ONG-uri, alături de instituții de învățământ.

Activități la standurile Nopții Cercetătorilor Europeni Iași (13:00 – 24:00)

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Arhitectura Viitorului: Expoziție de machete și proiecte studențești

Publicațiile Facultății: Cărți, reviste și cercetare în arhitectură

Voluntariat în arhitectură: implicarea studenților în proiecte comunitare

Spațiul urban: prezentări interactive ale activităților facultății

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Realitatea virtuală în acțiune: experimente interactive cu VR

De la cod la robot: proiecte inovatoare ale studenților

Securitate cibernetică: cum ne protejăm în lumea digitală

Automatizări inteligente: aplicații practice în viața de zi cu zi

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Viitorul ingineriei: obiecte imprimate 3D și aplicațiile lor

Fizica în acțiune: machete interactive ale principiilor fundamentale

Inovație și creativitate: proiecte studențești de succes

Facultatea de Construcții și Instalații

Poduri și structuri – expoziție de machete inginerești

Case sustenabile – modele pentru viitor

Fizica în construcții – experimente interactive

Inovații în instalații – soluții moderne pentru clădiri inteligente

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Inovație și creativitate: expoziție de machete și prototipuri

Viitorul producției: demonstrații live de imprimare 3D

Materiale inteligente: prezentare și testare de materiale izolante din deșeuri textile

Design personalizat: atelier de personalizare tricouri și suveniruri

Studenții în acțiune: prezentarea organizațiilor și proiectelor de voluntariat

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Roboții în acțiune: demonstrații interactive de robotică

Viitorul în 3D: expoziție de machete și obiecte imprimate 3D

Telecomunicațiile viitorului: de la unde radio la 6G

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Explorând geodezia cu drone: tehnologie în acțiune

Robotică pentru mediu: soluții inovative în inginerie

Sisteme informaționale geografice (GIS): hărți interactive și analize de mediu

Tehnologii smart pentru gestionarea apelor: inovații și provocări

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Experimente chimice interactive: cum transformăm substanțele în magie

Inovație verde: tehnologii pentru protecția mediului

Voluntariat în știință: contribuția studenților la cercetare

De la laborator la natură: proiectarea soluțiilor sustenabile

Atelier de reciclare creativă: cum să salvăm planeta

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Dispozitiv de măsurare a câmpului electric și magnetic și evaluarea expunerii umane la frecvențe joase

Dispozitiv de măsurare a câmpului electromagnetic generat de echipamente RF

Dispozitiv pentru monitorizarea zgomotului industrial și evaluarea expunerii la zgomot la locul de muncă

Kit educațional cu panou fotovoltaic și pilă de combustie pe hidrogen

Facultatea de Mecanică

Roboți în acțiune: demonstrații interactive de robotică

Dronele viitorului: tehnologie și inovație în zbor

Mașini modificate de curse: performanță și tehnologie

Imprimarea 3D: de la proiect la realitate

Inteligența artificială: viitorul ingineriei și al inovației

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Imprimare 3D: transformă-ți ideile în realitate

Materiale inteligente: viitorul tehnologiei în mâinile tale

Prezentarea activităților studențești: inovație și cercetare

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași

Prezentări și demonstrații ale procedurilor din sistemul de urgență

Prezentarea autospecialei SMURD

Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD)

Prezentarea autospecialei de pompieri și a echipamentelor de intervenție

Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași

Călătorie prin universul cunoașterii – quiz interactiv de cultură generală

Detectivii cărților – vânătoare de comori printre rafturile bibliotecii

Povești științifice – lectură publică și discuții despre cărți de popularizare a științei

Scriitori și cercetători – expoziție de cărți despre mari descoperiri științifice

Centrul Europe Direct Iași

Europa în cifre – quiz interactiv despre Uniunea Europeană

Descoperă valorile europene – joc educativ pentru tineri

Călător prin Europa – activitate despre mobilitate și oportunități Erasmus+

Vocea tinerilor în UE – atelier de dezbateri pe teme europene

UE și știința – expoziție despre contribuția UE la cercetare și inovație

Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași

Tradiție și meșteșug – expoziție de costume populare și ustensile autentice

Atelier de țesut și cusut tradițional – meșteșuguri din străbuni

Voluntariat pentru patrimoniu – implicarea tinerilor în cultura tradițională

Prezentare interactivă: obiceiuri și tradiții din regiunea Iașului

Broșuri și publicații – descoperă moștenirea culturală a județului Iași

Muzeul Transportului Public Iași

Istoria transportului public din Iași – de la tramvai la autobuz electric

Experimentează viitorul mobilității – simulator auto pentru transport public

Cum funcționează un autobuz electric? Tur interactiv și prezentare tehnică

Voluntarii în acțiune – implicarea comunității în dezvoltarea transportului urban

Descoperă publicațiile și broșurile Centrului de Transport și Mobilitate

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași

Magia azotului lichid: experimente și fenomene înghețate

Chimia polimerilor: de la laborator la viața cotidiană

Fizica fascinantă a gazelor și lichidelor: transformări spectaculoase colorate

Materiale inteligente: cum schimbă chimia viitorul

Călătorie în lumea moleculelor: de la teorie la experiment

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Călătorie în lumea cuvintelor: descoperiri lexicale

Revista și impactul cercetării filologice: proiecte recente

Dicționarele românești: istorie și evoluție

Limba română în cercetare: inovații și perspective

Filologie română: metode și provocări în cercetare

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iași

Fizica în acțiune: experimente interactive cu electricitate și magnetism

Tehnologii avansate: cum funcționează laserii în cercetarea fizică

De la teorie la practică: simularea proceselor fizice în laborator

PHINIA Iași

Inteligența artificială în acțiune: explorând sisteme inteligente

Construind viitorul: robotică și automatizare

De la cod la creare: cum gândesc roboții

Mașini inteligente: intersecția dintre AI și robotică

ANTIBIOTICE Iași

Descoperă secretele antibioticelor: cum luptă ele cu infecțiile

Laboratorul de inovație: procesul de fabricare a antibioticelor

Principiile antibioticelor: cum alegem tratamentul corect

Desenează viitorul: crearea moleculelor cu „superputeri”

SUNPOWER Iași

Explorarea energiei solare: tehnologii și inovații

Panouri solare: cum funcționează și impactul lor în viitor

Machete interactive ale sistemelor fotovoltaice

Prezentarea proiectelor de energie verde la scară mică

Cum producem energie cu ajutorul soarelui: demonstrații practice

AGLT Iași

Proiectele tineretului: prezentări și machete

Impactul grupurilor locale de tineret

Tineretul în acțiune: prezentarea activităților locale

Proiecte comunitare: cum contribuie tineretul la societate

Cercetașii României – Sfântul Anton Iași

Descoperă lumea cercetășiei: activități și provocări pentru toți

Panouri interactive: drumul cercetașului în lumea modernă

Găsește răspunsuri: jocuri de cunoaștere și aventură

Cercetășia în mâinile tinerelor generații

Clubul de Criminalistică Iași

Prezentarea tehnicilor moderne de identificare a amprentelor

Demonstrație de analiză a locului faptei

Cum se folosesc machetele în investigarea criminalistică

Expoziție de echipamente utilizate în criminalistică

Atelier interactiv: identificarea și analiza amprentelor

Clubul Fotografilor Iași

Povestea luminii: expoziție de fotografii cu iluminare creativă

Reflexii vizuale: panouri expoziționale de fotografie urbană

Astroclubul Iași

Expoziție foto: explorând sistemul solar

Observații astronomice cu telescoape

Atelier de desen pentru copii: universul la îndemâna ta

Prezentări interactive despre explorarea spațială

Young Engineers Iași

Prezentarea inovațiilor în robotică și automatizare

Expoziție interactivă: machete ale proiectelor tinerilor ingineri

Atelier de construcție cu LEGO: proiecte ingenioase

Robotică educațională: demonstrații și provocări

Școala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” Iași

Micii cercetători: experimente științifice interactive

Expoziție de panouri: inovații științifice în viziunea elevilor

Paradis International College Iași

Călătorie în lumea științei: prezentări interactive

Expoziție științifică: descoperiri și inovații

Machete tehnologice

Explorând știința prin activități extracurriculare

Viitorul educației prin cercetare și colaborare

Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași

Magia științei: experimente interactive de fizică

Explorând lumea prin machete științifice

Panouri expoziționale: descoperiri care schimbă lumea

Prezentări ale activităților educaționale din cadrul cluburilor de știință

Participarea la activități extrașcolare: un pas mai aproape de cunoaștere Live connections with other locations (16:00 – 24:00)



(Comunicat Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași)