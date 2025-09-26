„Noaptea Cercetătorilor Europeni” 2025, pe 26 septembrie, în centrul Iașului
În data de 26 septembrie 2025, între orele 13:00 – 23:00, pe pietonalul „Ștefan cel Mare și Sfânt” din fața Primăriei Iași, va avea loc evenimentul în aer liber Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025.
Și în acest an, Cluj-Napoca, alături de Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi, Pașcani și Hârlău, se alătură celor peste 400 de orașe europene dedicate științei și inovării.
Orașul nostru devine astfel parte a uneia dintre cele mai prestigioase și renumite inițiative europene de popularizare a științei, care, de-a lungul anilor, s-a afirmat drept o oportunitate unică pentru tânăra generație de elevi și studenți, dar și pentru întreaga comunitate de a descoperi universul cercetării și al inovației. O multitudine de activități interactive vor fi organizate de către partenerii noștri (prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri).
Acest eveniment este organizat ca activitate principală în cadrul proiectului SCIENCE4FUTURE-III, finanțat prin programul Marie Skłodowska-Curie Actions, Horizon Europe Framework Programme (HORIZON). Obiectivul principal al proiectului SCIENCE4FUTURE-III constă în prezentarea rezultatelor și a metodelor de cercetare publicului larg, în vederea creșterii gradului de conștientizare a importanței activităților de cercetare, de inovare și de transfer tehnologic și a obținerii recunoașterii publice a cercetătorilor, dar și pentru înțelegerea impactului activității lor asupra vieții de zi cu zi. De asemenea, proiectul include și prezentarea activităților, a serviciilor și a produselor actorilor locali și regionali, cu scopul popularizării contribuției pe care o are procesul de dezvoltare continuă, bazat pe cercetare, inovare și transfer tehnologic, la creșterea calității vieții și a sustenabilității mediului socio-economic.
Timp de o zi, copiii de toate vârstele, adolescenții, dar și adulții vor avea oportunitatea să participe activ la desfășurarea experimentelor științifice, să comunice cu cercetători, dar și să facă cunoștință cu rezultatele cercetării științifice și modul lor de implementare.
Partenerii prezenți la eveniment sunt diverși, își desfășoară activitatea specifică într-o gamă largă de domenii și se încadrează la cel puțin una din următoarele patru secțiuni tematice:
Secțiunea I – Viitor prin trecut
Ne propunem să creștem gradul de conștientizare cu privire la valoarea patrimoniului cultural, natural și istoric și la efortul depus de specialiști în analiza și conservarea acestuia.
Secțiunea II – Știința pentru viitor: cercetarea începe la școală
Dorim să arătăm că în școală se fac primii pași către cercetare. Atragerea elevilor în activitățile științifice din cadrul laboratoarele școlare contribuie la creșterea interesului pentru cercetare. De asemenea, încurajăm dialogul dintre profesori, universități și mediul de afaceri pentru a facilita elevilor contactul direct cu activitatea științifică din cadrul centrelor de cercetare.
Secțiunea III – Sănătate și bunăstare printr-un mediu înconjurător curat
Ne propunem să scoatem în evidență posibilul impact al activităților umane asupra mediului și să diseminăm cât mai multe informații cu privire la riscurile naturale și antropice, tehnologiile prietenoase cu mediul, producerea și utilizarea energiei verzi, managementul responsabil al deșeurilor și reciclarea.
Secțiunea IV – Dezvoltarea economică prin tehnologie și inovație
Dorim să demonstrăm că dezvoltarea durabilă este posibilă doar prin utilizarea tehnologiilor moderne și inovare. Pe baza bunelor practici, ne propunem să ilustrăm cum sunt implementate rezultatele cercetării în toate sectoarele economiei și cum sunt parte a produselor și a serviciilor oferite populației în viața de zi cu zi.
Acest proiect este inițiat și implementat de Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca (Extensia universitară Bistrița – lider de proiect, în colaborare cu Centrul de Cercetare a Așezărilor și Urbanism și Extensia universitară a Facultății de Geografie din Sighetu Marmației), în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. Partenerii proiectului includ instituții de învățământ superior și de cercetare, instituții de învățământ preuniversitar, la care se alătură și unități economice, asociații și ONG-uri.
Evenimentul este gratuit și deschis publicului larg.
Pentru mai multe detalii despre eveniment, vă invităm să accesați pagina web a proiectului https://noaptea-cercetatorilor.eu/ și pagina de social media a evenimentului https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorEuropeniBistrita
Program
Noaptea Cercetătorilor Europeni Iași
Bulevardul Ștefan cel Mare
26 septembrie 2025, 13:00 – 24:00
- Deschiderea oficială (14:00 – 16:00)
La deschiderea evenimentului au fost invitați reprezentanți ai autorităților locale – Primăria, Consiliul Județean – precum și instituții administrative locale și județene, instituții de învățământ superior și centre de cercetare, unități economice, asociații și ONG-uri, alături de instituții de învățământ.
- Activități la standurile Nopții Cercetătorilor Europeni Iași (13:00 – 24:00)
- Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”
- Arhitectura Viitorului: Expoziție de machete și proiecte studențești
- Publicațiile Facultății: Cărți, reviste și cercetare în arhitectură
- Voluntariat în arhitectură: implicarea studenților în proiecte comunitare
- Spațiul urban: prezentări interactive ale activităților facultății
- Facultatea de Automatică și Calculatoare
- Realitatea virtuală în acțiune: experimente interactive cu VR
- De la cod la robot: proiecte inovatoare ale studenților
- Securitate cibernetică: cum ne protejăm în lumea digitală
- Automatizări inteligente: aplicații practice în viața de zi cu zi
- Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
- Viitorul ingineriei: obiecte imprimate 3D și aplicațiile lor
- Fizica în acțiune: machete interactive ale principiilor fundamentale
- Inovație și creativitate: proiecte studențești de succes
- Facultatea de Construcții și Instalații
- Poduri și structuri – expoziție de machete inginerești
- Case sustenabile – modele pentru viitor
- Fizica în construcții – experimente interactive
- Inovații în instalații – soluții moderne pentru clădiri inteligente
- Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor
- Inovație și creativitate: expoziție de machete și prototipuri
- Viitorul producției: demonstrații live de imprimare 3D
- Materiale inteligente: prezentare și testare de materiale izolante din deșeuri textile
- Design personalizat: atelier de personalizare tricouri și suveniruri
- Studenții în acțiune: prezentarea organizațiilor și proiectelor de voluntariat
- Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
- Roboții în acțiune: demonstrații interactive de robotică
- Viitorul în 3D: expoziție de machete și obiecte imprimate 3D
- Telecomunicațiile viitorului: de la unde radio la 6G
- Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
- Explorând geodezia cu drone: tehnologie în acțiune
- Robotică pentru mediu: soluții inovative în inginerie
- Sisteme informaționale geografice (GIS): hărți interactive și analize de mediu
- Tehnologii smart pentru gestionarea apelor: inovații și provocări
- Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”
- Experimente chimice interactive: cum transformăm substanțele în magie
- Inovație verde: tehnologii pentru protecția mediului
- Voluntariat în știință: contribuția studenților la cercetare
- De la laborator la natură: proiectarea soluțiilor sustenabile
- Atelier de reciclare creativă: cum să salvăm planeta
- Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
- Dispozitiv de măsurare a câmpului electric și magnetic și evaluarea expunerii umane la frecvențe joase
- Dispozitiv de măsurare a câmpului electromagnetic generat de echipamente RF
- Dispozitiv pentru monitorizarea zgomotului industrial și evaluarea expunerii la zgomot la locul de muncă
- Kit educațional cu panou fotovoltaic și pilă de combustie pe hidrogen
- Facultatea de Mecanică
- Roboți în acțiune: demonstrații interactive de robotică
- Dronele viitorului: tehnologie și inovație în zbor
- Mașini modificate de curse: performanță și tehnologie
- Imprimarea 3D: de la proiect la realitate
- Inteligența artificială: viitorul ingineriei și al inovației
- Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
- Imprimare 3D: transformă-ți ideile în realitate
- Materiale inteligente: viitorul tehnologiei în mâinile tale
- Prezentarea activităților studențești: inovație și cercetare
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași
- Prezentări și demonstrații ale procedurilor din sistemul de urgență
- Prezentarea autospecialei SMURD
- Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD)
- Prezentarea autospecialei de pompieri și a echipamentelor de intervenție
- Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași
- Călătorie prin universul cunoașterii – quiz interactiv de cultură generală
- Detectivii cărților – vânătoare de comori printre rafturile bibliotecii
- Povești științifice – lectură publică și discuții despre cărți de popularizare a științei
- Scriitori și cercetători – expoziție de cărți despre mari descoperiri științifice
- Centrul Europe Direct Iași
- Europa în cifre – quiz interactiv despre Uniunea Europeană
- Descoperă valorile europene – joc educativ pentru tineri
- Călător prin Europa – activitate despre mobilitate și oportunități Erasmus+
- Vocea tinerilor în UE – atelier de dezbateri pe teme europene
- UE și știința – expoziție despre contribuția UE la cercetare și inovație
- Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași
- Tradiție și meșteșug – expoziție de costume populare și ustensile autentice
- Atelier de țesut și cusut tradițional – meșteșuguri din străbuni
- Voluntariat pentru patrimoniu – implicarea tinerilor în cultura tradițională
- Prezentare interactivă: obiceiuri și tradiții din regiunea Iașului
- Broșuri și publicații – descoperă moștenirea culturală a județului Iași
- Muzeul Transportului Public Iași
- Istoria transportului public din Iași – de la tramvai la autobuz electric
- Experimentează viitorul mobilității – simulator auto pentru transport public
- Cum funcționează un autobuz electric? Tur interactiv și prezentare tehnică
- Voluntarii în acțiune – implicarea comunității în dezvoltarea transportului urban
- Descoperă publicațiile și broșurile Centrului de Transport și Mobilitate
- Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași
- Magia azotului lichid: experimente și fenomene înghețate
- Chimia polimerilor: de la laborator la viața cotidiană
- Fizica fascinantă a gazelor și lichidelor: transformări spectaculoase colorate
- Materiale inteligente: cum schimbă chimia viitorul
- Călătorie în lumea moleculelor: de la teorie la experiment
- Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”
- Călătorie în lumea cuvintelor: descoperiri lexicale
- Revista și impactul cercetării filologice: proiecte recente
- Dicționarele românești: istorie și evoluție
- Limba română în cercetare: inovații și perspective
- Filologie română: metode și provocări în cercetare
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iași
- Fizica în acțiune: experimente interactive cu electricitate și magnetism
- Tehnologii avansate: cum funcționează laserii în cercetarea fizică
- De la teorie la practică: simularea proceselor fizice în laborator
- PHINIA Iași
- Inteligența artificială în acțiune: explorând sisteme inteligente
- Construind viitorul: robotică și automatizare
- De la cod la creare: cum gândesc roboții
- Mașini inteligente: intersecția dintre AI și robotică
- ANTIBIOTICE Iași
- Descoperă secretele antibioticelor: cum luptă ele cu infecțiile
- Laboratorul de inovație: procesul de fabricare a antibioticelor
- Principiile antibioticelor: cum alegem tratamentul corect
- Desenează viitorul: crearea moleculelor cu „superputeri”
- SUNPOWER Iași
- Explorarea energiei solare: tehnologii și inovații
- Panouri solare: cum funcționează și impactul lor în viitor
- Machete interactive ale sistemelor fotovoltaice
- Prezentarea proiectelor de energie verde la scară mică
- Cum producem energie cu ajutorul soarelui: demonstrații practice
- AGLT Iași
- Proiectele tineretului: prezentări și machete
- Impactul grupurilor locale de tineret
- Tineretul în acțiune: prezentarea activităților locale
- Proiecte comunitare: cum contribuie tineretul la societate
- Cercetașii României – Sfântul Anton Iași
- Descoperă lumea cercetășiei: activități și provocări pentru toți
- Panouri interactive: drumul cercetașului în lumea modernă
- Găsește răspunsuri: jocuri de cunoaștere și aventură
- Cercetășia în mâinile tinerelor generații
- Clubul de Criminalistică Iași
- Prezentarea tehnicilor moderne de identificare a amprentelor
- Demonstrație de analiză a locului faptei
- Cum se folosesc machetele în investigarea criminalistică
- Expoziție de echipamente utilizate în criminalistică
- Atelier interactiv: identificarea și analiza amprentelor
- Clubul Fotografilor Iași
- Povestea luminii: expoziție de fotografii cu iluminare creativă
- Reflexii vizuale: panouri expoziționale de fotografie urbană
- Astroclubul Iași
- Expoziție foto: explorând sistemul solar
- Observații astronomice cu telescoape
- Atelier de desen pentru copii: universul la îndemâna ta
- Prezentări interactive despre explorarea spațială
- Young Engineers Iași
- Prezentarea inovațiilor în robotică și automatizare
- Expoziție interactivă: machete ale proiectelor tinerilor ingineri
- Atelier de construcție cu LEGO: proiecte ingenioase
- Robotică educațională: demonstrații și provocări
- Școala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” Iași
- Micii cercetători: experimente științifice interactive
- Expoziție de panouri: inovații științifice în viziunea elevilor
- Paradis International College Iași
- Călătorie în lumea științei: prezentări interactive
- Expoziție științifică: descoperiri și inovații
- Machete tehnologice
- Explorând știința prin activități extracurriculare
- Viitorul educației prin cercetare și colaborare
- Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași
- Magia științei: experimente interactive de fizică
- Explorând lumea prin machete științifice
- Panouri expoziționale: descoperiri care schimbă lumea
- Prezentări ale activităților educaționale din cadrul cluburilor de știință
- Participarea la activități extrașcolare: un pas mai aproape de cunoaștere
- Live connections with other locations (16:00 – 24:00)
