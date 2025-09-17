Ascultă Radio România Iași Live
Neamţ: Trei persoane rănite, după ce o maşină s-a răsturnat la Mărgineni

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 09:41

Trei persoane au fost rănite şi au ajuns la spital, marţi seara, după ce o maşină s-a răsturnat pe DJ 157, în comuna Mărgineni din judeţul Neamţ, şoferul autoturismului fiind sub influenţa alcoolului.

”La data de 16 septembrie, în jurul orei 22:00, pe DJ 157, în localitatea Mărgineni, în timp ce un tânăr, în vârstă de 23 de ani, a condus un autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum, pierzând controlul asupra direcţiei de deplasare şi răsturnându-se. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto şi a altor doi pasageri, cu vârste de 18, respective 25 de ani, toţi din aceeaşi localitate”, a informat, miercuri, IPJ Neamţ.

Cei trei bărbaţi au primit îngrijiri medicale de la echipajele SAJ şi SMURD şi ulterior au fost transportaţi la UPU Piatra-Neamţ, potrivit ISU Neamţ.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările continuă pentru infracţiunile de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi vătămare corporală din culpă. (Agerpres/ FOTO ISU NT)

