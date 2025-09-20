Neamț: Profesori, cercetători, oameni de cultură – la Conferinţa Ştiinţifică Naţională de Toamnă a AOSR

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2025, 13:15

Rectori, profesori universitari, cercetători, oameni de cultură, reprezentanţi ai autorităţilor au participat în această săptămână, în staţiunea Durău din judeţul Neamţ, la Conferinţa Ştiinţifică Naţională de Toamnă a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu tema ‘Ştiinţă, cunoaştere, creativitate, spiritualitate’.

‘Un fapt remarcabil l-a constituit participarea la Conferinţă a trei generaţii de cercetători, într-o colaborare exemplară, o sinergie a inteligenţelor, creativităţii şi spiritului inovator. Cei mai tineri dintre aceştia au beneficiat de suportul financiar al AOSR prin competiţia de proiecte dedicată tinerilor cercetători, susţinută prin fondurile proprii ale Academiei’, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

În deschiderea Conferinţei au rostit alocuţiuni Doina Banciu, preşedintele AOSR, Gogu Ghiorghiţă, preşedintele Filialei, Anton Hadăr, vicepreşedinte AOSR, Petru Andea, secretar ştiinţific al academiei.

Conferinţa a fost structurată în Sesiunea Plenară şi Secţiuni Paralele.

Secţiunile Paralele au acoperit structura complexă a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România: Matematică; Fizică şi Ştiinţe Geonomice; Chimie şi Ştiinţe inginereşti; Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei; Biologie; Medicină; Ştiinţe Agricole, Medicină Veterinară şi Mediu; Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice; Filosofie, Teologie şi Psihologie; Istorie; Ştiinţe Militare.

Totodată, afirmă organizatorii, conferinţa a constituit cadrul unui dialog de idei multidisciplinar şi al transferului de cunoaştere. (Agerpres/ FOTO aosr.ro)