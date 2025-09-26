Neamţ: Direcţia Silvică a majorat preţurile la lemnele de foc, faţă de 2024, doar cu noua cotă de TVA

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 15:39

Direcţia Silvică Neamţ a majorat preţurile la lemnele de foc pentru populaţie, faţă de anul trecut, doar cu noua cotă de TVA, a declarat vineri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al instituţiei, inginerul Viorel Timişescu.

Instituţia are programat în anul 2025 să valorifice către populaţie un volum de 70.000 de metri cubi de lemn pentru foc, din care, în primele opt luni ale anului s-au vândut circa 55.000 de metri cubi.

‘Preţurile pornesc de la 192 lei pe metru cub, cu TVA, pentru lemnul de foc din specii de răşinoase, valorificat din platformele primare de la drumurile auto forestiere, până la 440 lei pe metru cub, cu TVA, pentru materialul lemnos valorificat din depozitele permanente, din specii de foioase tari’, a declarat, pentru AGERPRES, inginerul Viorel Timişescu.

Direcţia Silvică Neamţ asigură şi transport la domiciliu al lemnelor, în funcţie de volum preţurile variind între 12 şi 36 lei pe kilometru, cu TVA inclusă.

Instituţia pune la dispoziţie şi lemn de foc despicat din specii de foioase tari, ambalat în saci, la depozitele din Piatra-Neamţ şi Târgu-Neamţ.

Un sac are 0,6 metri cubi şi costă 413 lei cu TVA. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)