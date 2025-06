Neamț: Cercetări într-un dosar de înșelăciune și fals în înscrisuri

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 iunie 2025, 09:47

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 iunie a.c., polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din Neamț, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au pus în executare două mandate de percheziție, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la infracțiunea de înșelăciune și la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate două telefoane mobile, bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie, în vederea continuării cercetărilor.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2021-2022, două persoane fizice, din județele Neamț și Suceava, ar fi încheiat în fals mai multe acte adiționale prin care ar fi prelungit un contract de telefonie mobilă al unei unități administrativ teritoriale, cu scopul de a beneficia de subvenții acordate de furnizorul de servicii mobile, cauzând un prejudiciu de 100.000 de lei. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO Poliția Română)