Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” Iași: Discuție filosofică – „Artistul Cucuteni – Modelarea lutului și a propriei vieți”

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2025, 11:00

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Școala de Filosofie „Noua Acropolă” – Filiala Iași, invită publicul la prezentarea intitulată „Artistul Cucuteni – modelarea lutului și a propriei vieți”, ce va avea loc sâmbătă, 18 octombrie 2025, începând cu ora 14.00, la Palatul Culturii – Sala „Ștefan Procopiu”.

Evenimentul propune o incursiune în fascinanta lume a culturii Cucuteni, una dintre cele mai vechi și rafinate civilizații preistorice din Europa. Deși astăzi putem admira numeroase obiecte create de artiștii cucutenieni, atât în muzeele din țară, cât și peste hotare, întrebările despre cine au fost acești creatori și ce mesaj ne-au lăsat rămân la fel de actuale și provocatoare.

„Invităm publicul interesat de filosofie, artă și spiritualitate la acest eveniment care va oferi nu doar o privire asupra unei culturi milenare, ci și o reflecție asupra legăturii dintre creație, frumusețe și transformarea interioară a omului”, precizează Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

În cadrul prezentării susținute de Alina Mihaela Ștefan, participanții vor fi invitați să descopere povestea lutului, a meșteșugului și a spiritualității care se ascund în spatele artei cucuteniene. Pornind de la surse arheologice și cercetări științifice, dar și de la investigații filosofice, evenimentul va aduce în prim-plan modul în care modelarea lutului poate fi privită ca o metaforă a modelării propriei vieți.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

