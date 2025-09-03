Ascultă Radio România Iași Live
Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 16:07

Primarul Mihai Chirica a anunţat, miercuri, că în cursul lunii octombrie vrea să inaugureze parcul modernizat din faţa Teatrului Naţional ‘Vasile Alecsandri’ din Iaşi.

Potrivit edilului, până acum a fost finalizată montarea plăcilor de marmură şi granit care îmbracă aleile pietonale şi amfiteatrul, a fost adus mobilierul urban şi sistemul de iluminat.

‘De astăzi am început montarea rulourilor de gazon dotate cu sisteme automate de irigaţie. Vegetaţia matură şi valoroasă a fost conservată şi este astfel completată cu noi spaţii verzi. Totodată, am plantat flori şi arbuşti. Se lucrează astfel încât Sărbătorile Iaşiului să le facem aici. Cred că în data de 11 octombrie vom avea inaugurarea oficială. Vrem ca parcul să fie adevărat spaţiu cultural în aer liber cu elemente noi şi atractive. Pentru desfăşurarea activităţilor culturale avem un amfiteatru în aer liber şi am pregătit panouri pentru expoziţii’, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Mihai Chirica.

Vor fi puse în valoare şi ruinele descoperite în timpul lucrărilor de modernizare.

‘Am decis să punem un tavan de sticlă, pentru a valorifica ruinele descoperite în timpul lucrărilor de modernizare a parcului’, a explicat primarul.

Parcul are şi o fântână arteziană interactivă – cu jocuri de lumini şi sunet.

‘Cred că va face deliciul copiilor, mai ales în perioadele călduroase’, a afirmat Mihai Chirica.

Lucrările de modernizare a Parcului Teatrului Naţional au început în 2021, dar au fost întrerupte după ce în timpul lucrărilor de amenajare au fost descoperite vestigii arheologice. Lucrările au fost reluate în toamna anului 2024. Terenul amenajat are o suprafaţă de circa 9.700 de metri pătraţi, din care spaţiile verzi vor reprezenta peste 7.000 de metri pătraţi.

Acest parc face parte din Axa Culturală pe care municipalitatea o pregăteşte între Catedrala Mitropolitană, Teatrul Naţional şi Filarmonică. Valoarea proiectului este de 18,35 milioane de lei, iar stadiul lucrărilor a trecut de 90%. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

