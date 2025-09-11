METEO: Informare de vreme rea în regiunea Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2025, 11:25



INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări temporare ale vântului

Zone afectate: Moldova

Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, la început în nord, apoi în extindere. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Vântul va avea intensificări trecătoare pe parcusul zilei de joi.