METEO: Averse și intensificări ale vântului în Moldova
Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 10:24
Prognoză specială
Interval de valabilitate: 17 septembrie, ora 12 – 17 septembrie, ora 21
Valorile termice vor scădea semnificativ față de ziua precedentă. Pe spații extinse va ploua, trecător și sub
formă de aversă. Local se vor acumula cantități de 10…15 l/mp, punctiform 20 l/mp.Vântul va avea intensificări temporare din sector nordic, cu rafale, în general, de 40…55 km/h.
Notă: În cursul nopții vântul va mai prezenta intensificări în estul regiunii.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 septembrie, ora 10 – 18 septembrie, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zonă afectată: Moldova
Pe parcursul zilei de joi (18 septembrie), în Moldova vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.