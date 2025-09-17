Ascultă Radio România Iași Live
METEO: Averse și intensificări ale vântului în Moldova

METEO: Averse și intensificări ale vântului în Moldova

17 septembrie 2025

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 17 septembrie, ora 12 – 17 septembrie, ora 21

Valorile termice vor scădea semnificativ față de ziua precedentă. Pe spații extinse va ploua, trecător și sub
formă de aversă. Local se vor acumula cantități de 10…15 l/mp, punctiform 20 l/mp.Vântul va avea intensificări temporare din sector nordic, cu rafale, în general, de 40…55 km/h.

Notă: În cursul nopții vântul va mai prezenta intensificări în estul regiunii.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 18 septembrie, ora 10 – 18 septembrie, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zonă afectată: Moldova

Pe parcursul zilei de joi (18 septembrie), în Moldova vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

