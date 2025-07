Locurile 1 și 3 mondial pentru echipele TUIASI la WiDS Datathon++ 2025 University Challenge

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 iulie 2025, 13:58

Rezultate de excepție ale studenților Facultății de Automatică și Calculatoare (AC) din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) la competiția internațională WiDS Datathon++ 2025 University Challenge, organizată de Women in Data Science (WiDS), în colaborare cu Ann S. Bowers Women’s Brain Health Initiative, Cornell University, UC Santa Barbara, cu sprijinul științific al Healthy Brain Network și Child Mind Institute.

Locurile 1 și 3 mondial au fost ocupate de echipele TUIASI_FML_AISynergy (studenți Maria-Gabriela Fodor, Teodor Gorghe) respectiv TUIASI_FML_Divine_Intervention (Radu-Iulian Chircă, Rareș Leonte). De asemenea, pe locul 5 mondial s-a clasat echipa TUIASI_FML_AI_MASTERS (Otilia-Ariadna Țurcanu, Andra-Teodora Samachiș, Marian Flămînzanu, Victor-Andrei Căbulea). Alte echipe ale AC din cadrul TUIASI s-au clasat, în top 20 global, cu rezultate competitive.

Competiția a reunit 55 de echipe internaționale, iar evaluarea s-a realizat pe baza performanței în predicția vârstei, folosind modele de regresie aplicate pe rețele funcționale cerebrale. „WiDS Datathon++ 2025 University Challenge este un concurs interesant, deoarece propune teme cu impact social. Din punct de vedere științific, aspectul care îmi place cel mai mult la WiDS Datathon++ este că datele oferite de organizatori sunt reale, neprelucrate, eterogene, și astfel studenții pot învăța multe lucruri utile despre pașii de analiză a datelor și preprocesare. Echipa de cadre didactice de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, care a susținut ședințele de pregătire pentru acest concurs, a fost formată din: conf. dr. ing. Lavinia Ferariu, ș.l. dr. ing. Ștefan Achirei, ș.l. dr. ing. Otilia Zvorișteanu, asist. dr. ing. Codrin Lupașcu și asist. drd. ing. Paul Botezatu. Cred că ajutorul nostru a fost mai relevant pentru echipele cu studenți începători, din ciclul de licență, pentru că în întâlnirile noastre am pus accent pe fundamentele teoretice necesare în proiect. Sperăm că le-am trezit interesul pentru domeniu și că îi vom regăsi pe mulți printre participanții de la edițiile viitoare”, a declarat conf. dr. ing. Lavinia Ferariu de la AC din cadrul TUIASI.

Competiția WiDS Datathon++ 2025 s-a derulat în perioada septembrie 2024 – iunie 2025 iar câștigătorii au fost anunțați zilele trecute. Spre deosebire de WiDS Datathon Global Challenge 2025, competiția WiDS Datathon++ 2025 a fost deschisă doar pentru echipe afiliate unor universități.

Tema competiției și detalii despre WiDS Datathon++ 2025 University Challenge

Tema competiției a fost „Unraveling the Mysteries of the Female Brain” — un exercițiu de data science și neuroștiință, în care participanții au analizat conectivitatea funcțională a creierului pe baza datelor fMRI pentru a înțelege diferențele de dezvoltare cerebrală între fete și băieți.

La fel ca WiDS Datathon Global Challenge 2025, WiDS Datathon++ 2025 este o competiție organizată de Data Science Stanford, SUA, în parteneriat cu Ann S. Bowers Women’s Brain Health Initiative, Cornell University și UC Santa Barbara. Cele două competiții au abordat tematici asemănătoare, dar problemele au fost diferite. La WiDS Datathon++ 2025 a fost necesară dezvoltarea unor modele de învățare automată pentru predicția vârstei copiilor/adolescenților, folosind date de tip fMRI și meta-date despre pacient și mediul în care acesta trăiește. Aceste modele pot oferi informații utile despre dezvoltarea cognitivă a copiilor/adolescenților și pot ajuta la detectarea precoce a unor eventuale probleme.

„De la facultatea noastră au trimis soluții la această competiție 18 echipe formate din studenți de la programele de master și licență. 6 echipe au reușit să se claseze în primele 10 poziții. Nu există etape de calificare, orice echipă poate trimite soluția spre evaluare. Este vorba de o evaluare automată, pe un set de date de testare, configurat de organizatori. Tema competiției, „Unraveling the Mysteries of the Female Brain” — un exercițiu de data science și neuroștiință, în care participanții au analizat conectivitatea funcțională a creierului pe baza datelor fMRI pentru a înțelege diferențele de dezvoltare cerebrală la diferite vârste. Nivelul de complexitate al problemei a fost mai ridicat decât în competiția precedentă, WiDS Datathon Global Challenge, dat fiind că a fost necesară predicția unei valori numerice. În plus, setul de date a fost extins și a inclus numeroase caracteristici, dintre care unele s-au dovedit redundante sau irelevante. Toate echipele au rezolvat același proiect; metodele folosite au fost însă diferite” a explicat conf. dr. ing. Lavinia Ferariu de la AC din cadru TUIASI.

Experiența participanților: muncă, perseverență și recunoaștere

Maria-Gabriela Fodor, Echipa AI Synergy (locul 1) a declarat că succesul obținut a fost o bucurie și o satisfacție mare, dar și o recunoaștere a eforturilor depuse. “După multe ore de analiză, testări și ajustări, să vezi că rezultatele reflectă munca ta este o confirmare că drumul ales este cel potrivit și o motivație de a continua să învăț și să mă dezvolt. Experiența de la TUIASI mi-a oferit cadrul ideal pentru a transforma teoria în practică. Datorită profesorilor dedicați și a mediului academic dinamic, am reușit să-mi dezvolt abilități esențiale, să îmi consolidez încrederea în propriul potențial și să ating acest rezultat”, a declarat Maria-Gabriela Fodor, Echipa AI Synergy (locul 1).

La rândul său, Teodor Gorghe, Echipa AI Synergy (locul 1) a mărturisit că, pe parcursul competiției, clasamentul în timp real a devenit o obsesie. „Am avut un moment de bucurie imensă atunci când una dintre metodele noastre a obținut un scor public de 1.66, urcând pe locul 5! Acel succes timpuriu a fost o motivație uriașă. Alimentați de acel rezultat, am început munca de anduranță. Am ajuns să trimitem 52 de soluții, căutând în permanență o variantă mai bună și un loc mai sus în clasament. A fost un adevărat test de perseverență. Cea mai mare surpriză, însă, a venit după încheierea competiției. Nu am aflat rezultatele finale imediat, ci am primit un mesaj de felicitări de la domnul profesor Ștefan Achirei, unul dintre cadrele didactice care ne-a încurajat să participăm. În clasamentul final am urcat câteva poziții, ocupând primul loc! O mare bucurie, după multe zile de muncă! TUIASI reprezintă pentru mine ecosistemul perfect pentru performanță în IT. Universitatea combină eficient calitatea excepțională a cadrelor didactice cu o infrastructură modernă și condiții de studiu și trai în campus care încurajează dezvoltarea. Faptul că sunt student aici nu este doar o oportunitate, ci și o mare mândrie, deoarece simt că instituția investește cu adevărat în viitorul meu”, a adăugat Teodor Gorghe, Echipa AI Synergy (locul 1).

Conf. dr. ing. Lavinia Ferariu a mărturisit că își dorește să continue participarea la WiDS Datathon și în anul universitar următor. „Organizatorul principal, Data Science Stanford, ne-a anunțat că vor fi propuse proiecte axate pe probleme de mediu. Câțiva studenți vor participa în septembrie și la un alt datathon axat pe aplicații ale inteligenței artificiale în domeniul financiar, organizat de BRD Société Générale în cooperare cu ASE București” a conchis conf. dr. ing. Lavinia Ferariu.