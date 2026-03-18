La mulți ani Teatrului pentru Copii și Tineret, creatorilor și spectatorilor! Vă invităm la teatru să sărbătorim împreună!

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 12:24

Cel mai prețios segment de public, copiii și tinerii, au dreptul de a beneficia de puterea transformatoare a teatrului și a artelor spectacolului. Nu e suficient să o spunem, e bine să și înlesnim accesul și incluziunea tuturor categoriilor sociale, de aceea în întreaga lume se organizează nenumărate activități, spectacole, conferințe, ateliere și evenimente care marchează la 20 martie, Ziua Mondială a Teatrului pentru Copii și Tineret.

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava este din nou alături de mii de teatre din lume, de producători de teatru, artiști, educatori, cu scopul de a împărtăși cunoștințele și practicile în domeniul teatrului pentru copii și tineri pentru a aprofunda înțelegerile, a dezvolta practica și a crea noi oportunități. Teatrul sucevean sprijină nu doar spectatorii tineri ci și creatorii aflați la început de drum. De aceea, anul acesta, vom oferi două spectacole de teatru create de copii și adolescenți.

Joi, 19 martie, vă invităm să vizionați de la ora 18:00, spectacolul Visul, montat de Școala de teatru „DreamBoutique”, iar de la 19:30, Nu vorbim despre asta, o producție a Trupei de teatru Pi a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava.

Visul …, adaptare după „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare

Într-un ținut feeric, populat de zâne și spiriduși, un grup format din gospodine ambițioase și meșteri pricepuți debutează cu o piesă de teatru la curtea regală. Miza este mare, căci, dacă regele nu va fi mulțumit, actorii riscă să fie întemnițați. Oare talentul și șarmul le vor fi suficiente tinerilor artiști? Vă invităm să descoperim împreună!

Acest spectacol este producția Școlii de teatru DreamBoutique în parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec”.

Distribuție: Christian Buză, Daria Spătaru, Darius Cucoș, Ilinca Dănilă, Ioana Rotaru, Mădălina Rebenciuc, Mara Naharneac, Maria Râșca, Ștefan Chirileasa, Teodora Cornea

Nu vorbim despre asta

Adaptare după Alexandra Felseghi, textul cu același nume se încadrează în sfera teatrului semi-documentar. „La bloc e foarte mișto. Auzi prin pereți tot ce fac vecinii tăi. Dacă merg la baie, dacă se uită la vreo telenovelă, dacă trag pârțuri, dacă fac…Nu vorbim despre asta!” Povestea noastră e spusă de șapte adolescenți care au crescut în același bloc. Firul central al poveștii este familia a doi frați, o familie disfuncțională în care cei doi au crescut și s-au maturizat mai mult singuri, din ce-au mai auzit de la bunica sau de la mătușa sau de la mama, atunci când era pe-acasă. Asta se întâmpla destul de rar, și chiar și atunci când era acasă, de fapt ea nu era acolo. Pentru cei doi frați ar fi fost mai mult decât binevenit un manual de funcționare. Un manual despre cum trebuie sau despre cum să faci să trăiești. Pentru că toți ziceau trăiește, trăiește, dar cum să trăiești nu zicea nimeni. Poveștile celor cinci adolecente, intervin pe rând la momentul oportun, cu o doză puternică de umor pentru a întregi tabloul final. O societate dominată de vulnerabilitate, fragilitate și de părinți bulversați, care, în goana lor după sursele de venit atât de necesare unei familii, de multe ori omit esențialul. Cei șapte performeri prezintă cu multă delicatețe, umor și atenție deosebită la detalii, o radiografie a unor generații de copii și adolscenți, pe cât de reală pe atât de dureroasă.

Distribuție: Alexandru Gavrilean, Nicolae Biliuță, Tamara Ursache, Teodora Ursan, Iasmina Alessandra Bujorean, Daria Sofia Bursuc, Iustina Manolache.

Regie: Cătălin Ștefan Mîndru

Asistență tehnică: Matei – Ștefan Rusu

Pentru ambele spectacole, intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

