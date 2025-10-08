Ascultă Radio România Iași Live
La Iași a început, oficial, pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 12:58

Racla cu sfintele moaște a fost scoasă, dimineață, din Catedrala Mitropolitană și așezată, spre închinare, în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult, unde va rămâne până la 15 octombrie. Mii de pelerini au luat parte la procesiune, în ciuda frigului și a ploii.

Alte câteva mii de credincioși așteaptă, în acest moment, la rând, în culoarul special amenajat pe străzile din jurul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, pentru a se închina la racla Sfintei.

Pelerini:

– Vin de ani de zile și ajutorul meu a fost de sănătate pentru nepoți, pentru copii, pentru familie, pentru liniștea țării, pentru tot, tot, tot și lumea asta să fie mai bună. Din București vin.

-Pentru sănătate, pentru liniște, pentru iertarea păcatelor, pentru sănătața familiei.

Reporter: Cât ați stat la rând?

Am ajuns la 3 jumătate.

Reporter: Deci  aveți vreo 5-6 ore aproximativ?

Da, da, da.

Reporter: Timpul nu a prea ținut cu pelerinii față de anii precedenți.

Nu ne-a deranjat. Speranța că ajungem ne-a dat putere.

Am venit cu rugăciune pentru sănătate. Pentru sănătate, mulțumire pentru tot ce avem și mai departe Dumnezeu să ne vegheze calea.

Reporter: De unde ați venit?

-din București

Anul acesta, pelerinii care vin la Iaşi se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse din Grecia. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

 

