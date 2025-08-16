Iniţiativă a Asociaţiei Mărăşti 1917 – Mareşarul Averescu

Publicat de Andreea Drilea, 16 august 2025, 10:47

În satul Jorăşti, comuna Vânătorii, din judeţul Vrancea va fi ridicat un monument dedicat Eroilor Aviatori şi tuturor celor care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial la iniţiativa Asociaţiei Mărăşti 1917 – Mareşarul Averescu.

Vineri a avut loc punerea pietrei de temelie, la eveniment participând reprezentanţi ai Ministerului Apărării, autorităţi locale, militare, activi şi în rezervă, precum şi locuitorii ai satului. Deasupra zonei au survolat avioanele la Baza aeriană Aurel Vlaicu şi Şcoala de Instruire de la Boboc.

Reporter: Gabriel Sava – Ceremonia a debutat cu un serviciu religios în membria eroilor aviatori şi a tuturor eroilor din localitatea Jorăşti, căzuţi la datorie în luptele din cel de-al Doilea Război Mondial.

Tănase Jenel: Sunt comandorul în retragere Tănase Jenel, lector universitar la Academia Forţelor Aeriene, preşedintele Asociaţiei Măreşti 1917 – Mareşarul Averescu. Aici a funcţionat un mare aerodrom de război. Pe 22 iunie 1941, pe aerodromul de la Jorăşti era dizlocată Escadrila 1 Recunoaştere. Ea a plecat la luptă în totalitate cu comandantul de escadrilă locotentul Comandor Bătăcui Cornel şi nu s-a mai întors din campanie. În onoarea echipajului ne-am gândit să scriem povestea aceasta.

Reporter: Monumentul este realizat cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale şi cuprinde un Ax central al veşniciei, inspirat de Coloana Infinitului, susţinând două aripi de vulturi larg deschise pe care vor fi inscripţionate numele eroilor. În vârf se înalţă o cruce şi acvila – simboluri ale jertfei şi demnităţii naţionale.

