Informare meteorologică pentru Moldova: ploi, ninsori și intensificări ale vântului până pe 25 februarie

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 februarie 2026, 10:57

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 23 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 22:00

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a regiunii. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), iar miercuri trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare. La munte, pe parcursul zilei de luni vor fi precipitații mixte (mai ales ninsori la altitudini de peste 1400 m în nordul Carpaților Orientali), apoi vor fi doar ninsori și local se va depune strat nou de zăpadă de 10…20 cm iar cantitățile de apă acumulate vor atinge local, 15…20 l/mp și izolat de peste 25…35 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș. Vântul se va intensifica treptat luni (23 februarie) la munte, iar din după-amiaza zilei de marți (24 februarie) și în cea mai mare parte a Moldovei. În zonele joase de relief vor fi viteze de 40…60 km/h iar în zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80 km/h, viscolind zăpadă și determinând reducerea semnificativă a vizibilității.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: strat de zăpadă și viscol

Zone afectate: zona de munte a județului Vrancea

În Carpații de Curbură, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15
cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…110 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului și viscol

Zone afectate: zona de munte a județului Vrancea

În Carpații de Curbură vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…110 km/h și va fi viscol, astfel că vizibilitatea va fi redusă semnificativ.

