Prima pagină » Știri » Regional » Informare meteo pentru Moldova: vreme rece, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte

Informare meteo pentru Moldova: vreme rece, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2025, 10:42


INFORMARE METEOROLOGICĂ

Valabilitate: 6 octombrie, ora 10 – 9 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, vreme rece

În intervalul va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar local în jumătatea de sud a Moldovei, de peste 70…90 l/mp.
La altitudini de peste 1700 m, vor vor predomina ninsorile, trecător viscolite.
Vântul va avea intensificări cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în centrul și sudul Moldovei, precum
și în Carpații de Curbură, temporar și de 60…70 km/h.
Vremea va fi rece în cea mai mare parte a Moldovei, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 și 17 grade și minime între 3 și 10 grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 6 octombrie, ora 21 – 7 octombrie, ora 21

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați

În Dobrogea jumătatea de sud a Moldovei, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

Pe parcursul zilei de marți (7 octombrie), îndeosebi în județul Vrancea, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de
peste 1700 m

Zone afectate: județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați

În centrul Moldovei, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele Vrancea, Galați, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.
Trecător, în zona Carpaților de Curbură, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de
60…90 km/h).

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ

Zone afectate: județele Vrancea și Galați

În sudul Moldovei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

