Începe turneul internațional Amma Iași Padel Open

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 07:45 / actualizat: 8 octombrie 2025, 9:44

În perioada 10-12 octombrie, baza sportivă FZN ARENA se pregătește să găzduiască peste 100 de meciuri în cele trei zile ale turneului internațional Amma Iași Padel Open. Până în prezent, la cele 7 categorii (M1/ M2/ M3/ M4/ Mixt/ Feminin și U12) s-au înscris 93 de sportivi. Deschiderea turneului este programată vineri, 10 octombrie, ora 17.

Deși la prima ediție, Amma Iași Padel Open a atras pe tabloul principal numeroși jucători prezenți în clasamentele FIP (Federația Internațională de Padel) și ale țărilor din care vin. Interesantă este și decizia organizatorilor de a da șansa și copiilor care joacă padel să se întreacă pe teren, arătând că padelul începe să devină și la noi un sport tot mai căutat și de interes inclusiv pentru juniori.

„Amma Iași Padel Open se anunță a fi o ediție memorabilă. Am reușit să mobilizăm nume importante care să vină la Iași, iar asta ne motivează să reușim un turneu de excepție. Vor fi meciuri spectaculoase, e prima dată când Iașul găzduiește un turneu de o asemenea anvergură. Chiar dacă padelul nu este un sport atât de cunoscut la noi, sperăm că prin acest turneu să stârnim cât mai mult interes și din partea publicului, astfel încât ieșenii să vină să descopere acest sport care a întregistrat cea mai mare creștere a popularității la nivel mondial. Apreciez deschiderea partenerilor de a ne fi alături și mai ales sprijinul sponsorului oficial, Amma.”, a transmis MIRCEA SPOIALĂ, organizator Amma Iași Padel Open și manager FZN Arena.

Turneul internațional Amma Iași Padel Open este cotat cu premii în valoare de 20 000 lei și face parte din categoria II a Circuitului Național România Padel Tour 2025, cu 600 de puncte. Înscrierile s-au făcut pe platforma https://rankedin.com/en/tournament/58407/amma-ia-i-padel-open-2025/info , acolo unde există toate detaliile cu privire la competițiile de padel din țară. De asemenea, pe pagina de Facebook AMMA IAȘI PADEL OPEN găsiți toate informațiile în timp real despre turneu – https://www.facebook.com/people/Amma-Ia%C5%9Fi-Padel-Open/61580200965266/ .

„Această investiție subliniază profesionalismul organizării și dorința de a ridica standardul padelului din România la un nivel european. Amma Iași Padel Open marchează încă un pas important în evoluția padelului românesc prin intermediul Circuitului Național România Padel Tour. Este un turneu cu densitate mare de jucători cu clasamente FIP, cu participare internațională, juniori din top mondial și premii consistente. Atmosfera de competiție, nivelul ridicat și diversitatea participanților transformă și Iașul într-un reper al circuitului nostru.”, a transmis MIHAI BURCIU, directorul turneului Amma Iași Padel Open.

Sponsor principal: Amma

Parteneri oficiali: PALAS, Primăria Municipiului Iași, Aeroportul Iași, Prăjitoria Maison du Café, Amito, Pizza di Napo, gelateria Cosi Buono, AdisamCor, Kinetic, Afin, Enbold, Ramada Iași, Oxygen Sports & Spa, Souflaki, The Box, World Class România, The Rock Gym, Migdalin Distribuție.

Aitor Garcia, fost număr 72 mondial în clasamentul FIP pornește ca favorit la masculin, categoria M1

Perechea spaniolă Aitor Garcia (fost număr 72 mondial)- Jesús Ruiz Bohórquez, ambii jucători cu clasament FIP și experiență solidă în competițiile de padel din lume, este favorită la categoria M1.

La Iași vine și jucătorul Denis Mocanu, jucător cu punctaj FIP, de la Padel Palace Brașov. Acesta va juca împreună cu francezul Damien Marcel, perechea fiind o combinație de tinerețe și experiență.

Republica Moldova aduce perechea Cătălin Tropin & Vitalie Șiuca, campioana ultimelor ediții ale Campionatului Național. Cei doi jucători au jucat la campionatele europene de la Bilbao, Lisabona și în preliminariile de la Madrid, acumulând 16 puncte FIP. Tropin a urcat spectaculos cu peste 300 de locuri în clasamentul mondial chiar în această săptămână, după rezultatul obținut la turneul Silver din Kazahstan.

Amma Iași Padel Open îi are pe tabloul principal și pe jucătorii Ignacio Benjamín Vaca & Schugar Puchalvert Giménez, jucători de top din Andorra. Aceștia vin la Iași cu experiența international și cu gândul să facă o adevărată demonstrație a școlii iberice de padel.

Remarcabilă e și prezența juniorului român Mihnea Ghiurcă, o veritabilă speranță a padelului din România. În prezent, Mihnea ocupă locul 210 mondial la junior, iar la Amma Iași Padel Open face pereche cu Alejandro Guinaldo din Spania, locul 87 mondial la juniori. Aceștia au curajul de a se bate de la egal la egal cu seniorii, la categoria M1.

Cine sunt ceilalți sportivi înscriși la categoriile Feminin și Mixt la Amma Iași Padel Open

Interesante și spectaculoase vor fi și meciurile de la categoriile Mixt și Feminin, unde și aici vom vedea jucători și jucătoare de top, cu clasamente FIP.

La feminin, Sabina Calancea, liderul la zi din România Padel Tour, pornește favorită. Sabina va avea adversare puternice, cum sunt Cristina Bala Abella și Anna Aguareles Loan, jucătoarelor din Andorra, cu clasament FIP. În plus, se așteaptă surprize și de la cuplul românesc Renata Ursu și Bianca Ailincăi, cât și de la basarabencele Ilinca Jizdan și Diana Racu.

La mixt, remarcăm prezența dublului Vitalie Șciuca & Ilinca Jizdan, pereche ce îmbină experiența campionului Moldovei, căpitan al echipei naționale, cu prospețimea tinerei jucătoare, care are deja experiența marilor evenimente, jucând la Europeanul de Tineret 2022 de la Bilbao, la Europeanul FEPA 2023 de la Lisabona și la majoritatea marilor turnee de la Chișinău din ultimii 5 ani. Interesantă va fi și abordarea cuplului Daria Macos & Denis Mocanu, o pereche echilibrată și competitivă.

Câteva informații despre padel

Padelul este un sport care crește de la an la an. Federația Internațională de Padel (FIP) spune că peste 25 de milioane de oameni din peste 90 de state joacă acest sport care poate fi practicat și de plăcere, dar și de performanță. Anul 2032 este propunerea ca padelul să devină sport olimpic.

Padelul îmbină elemente din tenis și squash. Terenul pe care se joacă este împrejmuit de pereți din sticlă. Mexicanul Enrique Corcuera este fondatorul acestui sport care combină perfect ideea de socializare și exercițiile fizice. Se întâmpla în anul 1969.

Ideea a pornit din dorința acestuia de a-și amenaja în propria curte un teren de tenis. Numai că dimensiunile acestuia au fost mai mici, iar mingile ieșeau mereu în decor. Așa că a ridicat niște ziduri, astfel încât mingea să rămână în teren, și a înlocuit racheta de tenis cu alt tip de paletă. Ușor-ușor, oamenii au început să fie tot mai atrași de acest sport. În anii ’70, padelul a ajuns și în Spania, în prezent având o popularitate fantastică printre spanioli, fiind al doilea sport clasat în preferințe, după fotbal. Alte țări cunoscute pentru padel sunt Argentina și Mexic.