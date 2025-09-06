Incendiu la o fabrică de peleţi din localitatea Şendreni, judeţul Galaţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2025, 10:15 / actualizat: 6 septembrie 2025, 11:31

Pompierii intervin de peste o oră cu patru autospeciale să stingă un incendiu puternic ce a izbucnit la o fabrică de peleţi din localitatea Şendreni din judeţul Galaţi.

Este vorba despre o hală de producţie cu pereţii din beton şi acoperiş de tablă şi o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi.

În interior sunt depozitaţi peleţi şi câteva butoaie cu uleiuri.

Deocamdată incendiul nu a fost localizat, iar în ajutorul celor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă din Galaţi a sosit o autospecială de gardă la intervenţie din Pechea, un echipaj SMURD şi o echipă de la Serviciul voluntar Şendreni. (Rador/ FOTO ISU GL)