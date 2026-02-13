În județul Vaslui, tot mai puțini angajați intră în concediu medical

Publicat de Andreea Drilea, 13 februarie 2026, 12:34

În județul Vaslui, tot mai puțini angajați intră în concediu medical, pe fondul modificărilor legislative și al controalelor mai stricte impuse de stat.

Datele oficiale arată că, în doar șase luni, numărul certificatelor de concediu medical depuse la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a scăzut cu aproximativ 20%.

Diferența este pusă mai ales pe seama ordonanței de austeritate intrate în vigoare la 1 august anul trecut, care a schimbat modul de calcul al indemnizațiilor pentru afecțiunile medicale obișnuite.

Corespondentul nostru, Vasile Geles, are detalii: ”Pentru concedii medicale de până la 7 zile, angajații primesc doar 55% din salariu, față de 75% anterior. Pentru perioadele de 8–14 zile, indemnizația este de 65%, iar procentul de 75% se acordă doar pentru concedii de peste 15 zile. Măsura a descurajat, spun autoritățile, solicitarea concediilor medicale nejustificate. Pe lângă reducerea indemnizațiilor, Casa de Asigurări de Sănătate a intensificat controalele. Verificările vizează documentele medicale, durata concediilor, corectitudinea certificatelor și concordanța dintre diagnostic și recomandările medicilor.”

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)